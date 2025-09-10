"บิ๊กเล็ก" นำถก GBC สมัยพิเศษ ที่เกาะกง

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา หรือ GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีคณะผู้แทนประกอบด้วย พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.นนทรี อินทรสาลี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พล.อ.ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ และ พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย เสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงศาลาว่าการจังหวัดเกาะกงในเวลาประมาณ 10.15 น. ก่อนจะเริ่มประชุมในเวลา 10.45 น.
สำหรับการประชุม GBC ครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิง และผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC สมัยวิสามัญ การหารือมาตรการลดความตึงเครียด ลดระดับการใช้กำลังทหาร และการยุติวาทกรรมยั่วยุ พร้อมฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกัน ความร่วมมือในทางปฏิบัติ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการชายแดน รวมถึงกำหนดกรอบภารกิจของการประชุม RBC และ GBC ครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ถือเป็นจังหวะสำคัญที่ทั้งสองประเทศจะได้หาทางออกต่อปัญหาตามแนวชายแดนอย่างสันติ ยึดหลักอธิปไตย ความปลอดภัยของประชาชน และการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน