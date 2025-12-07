แชร์สนั่น! ภาพฝนถล่มคล้ายหาดใหญ่ ชี้ไม่ใช่ฝนธรรมดา แต่เป็น “Atmospheric River” แม่น้ำบนฟ้า

โซเชียลฯ แชร์สนั่น! ภาพฝนถล่มคล้ายหาดใหญ่ ชี้ไม่ใช่ฝนธรรมดา แต่เป็น “Atmospheric River” หรือแม่น้ำบนฟ้า เกิดจากโลกร้อน-ทะเลอุ่น-ลมเย็น ชี้เป็นวิกฤตระดับโครงสร้างรัฐ หยุดไม่ได้แม้เป็นผู้นำประเทศใด
วันนี้ (7 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “Apichat Leungchaikul” ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพอ้างอิงสภาพฝนตกหนัก ระบุว่า เป็นภาพถ่ายจริง ไม่ใช่ AI พร้อมเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ “แม่น้ำบนฟ้า” ตัวการสำคัญที่ทำให้ฝนถล่มพื้นที่ จ.สงขลา โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่
จากข้อมูลของเพจ “อัษฎางค์ ยมนาค” ระบุว่า นักวิชาการด้านภูมิอากาศได้ออกมาอธิบายสถานการณ์ครั้งนี้ว่า ไม่ใช่ “ฝนตกหนักทั่วไป” แต่เป็น Atmospheric River ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาในยุคโลกร้อนที่กำลังเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นทั่วโลก
รายงานดังกล่าวระบุถึงปัจจัยที่ทำให้ฝนครั้งนี้รุนแรงถึงระดับประวัติศาสตร์ และอาจถือเป็นเหตุการณ์ “ฝน 300 ปี” โดยมีสาเหตุสำคัญ ได้แก่
•มวลไอน้ำขนาดใหญ่จากทะเลอุ่นเคลื่อนเข้าฝั่ง
•ปะทะกับลมเย็นจากจีน
•ตำแหน่งภูมิประเทศภาคใต้ที่รับผลกระทบเต็มที่
•ภูเขาคอหงส์ทำให้ความชื้นสะสมมากขึ้น
•สภาพอากาศโลกอุ่นขึ้น 1 องศา ทำให้เก็บน้ำในชั้นบรรยากาศมากขึ้นถึง 7%
นอกจากนี้ยังระบุว่า โครงสร้างเมืองไทยยังออกแบบจากข้อมูลสภาพอากาศเมื่อหลายทศวรรษก่อน ทำให้ระบบท่อ คลอง เขื่อน ระบายปริมาณฝน 100-150 มม./ชม.ไม่ได้ และเกิดภาวะ “ฝนค้าง” จาก Jet Stream ที่อ่อนกำลัง
รายงานยังชี้ว่า ไม่ใช่ผู้นำประเทศใดสามารถสั่งหยุดได้ เพราะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติระดับโลก แม้ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือแคนาดา ยังเผชิญปัญหานี้เช่นเดียวกัน
อีกทั้งไทยยังขยายเมืองทับพื้นที่รับน้ำ จนระบบธรรมชาติหายไปกว่า 80% ขณะที่คลอง-เขื่อน-แหล่งน้ำ ต่างเต็มจนไม่สามารถระบายออกได้ ทำให้สถานการณ์ลุกลามอย่างรวดเร็ว
สุดท้าย รายงานสรุปว่าเหตุฝนถล่มหาดใหญ่ในปี 2025 ไม่ใช่เพียงภัยพิบัติฝนตกทั่วไป แต่คือ “สัญญาณเตือนใหญ่” ว่าไทยกำลังอยู่ในสภาพภูมิอากาศยุคใหม่ แต่ยังใช้ระบบรับมือน้ำแบบยุคเก่า หากไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมด ประเทศอาจไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้อีกในอนาคต"