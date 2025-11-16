“โชค รถแห่” ฮาแตก! ออกกำลังกาย Immersive Interactive ท่าเกินเบอร์ จนคนดูทะลุร้อยล้าน (ชมคลิป)

นัส ภรรยาโชค รถแห่ แอบถ่ายสามีตอนออกกำลังกายสไตล์ Immersive Interactive แต่โชค รถแห่ จัดเต็มเกินท่าที่คลิปกำหนด จนชาวเน็ตแห่ดูและแชร์สนั่นยอดคนดูพุ่งทะลุ 100 ล้านคน
วันนี้ (16 พ.ย.) TikTok ช่อง “สกิลแคร์แม่ชานนท์” ของ นัส จุฑารัตน์ จอมคำสิงห์ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ นัส ภรรยาโชค รถแห่ ได้โพสต์คลิปที่กำลังกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เมื่อ โชค รถแห่ ศิลปินสายหมอลำ/รถแห่ชื่อดัง ออกกำลังกายด้วยรูปแบบ Immersive Interactive ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ให้ผู้เล่นทำท่าตามวิดีโอราวกับอยู่ในฉากจริง
ในคลิป นัสได้แอบถ่ายสามีขณะกำลังทำท่าตามวิดีโอ แต่โชคกลับใส่อินเนอร์เกินเบอร์ ทำท่าใหญ่กว่าที่คลิปกำหนด แถมบางช่วงยังโยกย้ายส่ายสะโพกเติมเข้ามาเอง ทำเอาคนในบ้านอดขำไม่ได้
เมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างเข้ามาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความน่ารักและความฮาของโชค ส่งผลให้ภายในเพียง 2 วันยอดเข้าชมพุ่งทะลุหลักร้อยล้านครั้ง และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คลิกชมคลิปวิดีโอ