กรมการท่องเที่ยวชูสัญลักษณ์ “Thailand Good Travel” สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “Thailand Good Travel” ภายใต้แนวคิด The Mark of Trust : Verified Journeys, Lasting Value หรือ “ตราแห่งความเชื่อมั่น : การเดินทางที่ได้รับการรับรอง คุณค่าที่ยั่งยืน” เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Thailand Green Tourism Plan 2030 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ แต่คือการประกาศจุดยืนของประเทศไทยว่าเราพร้อมเดินหน้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ท่ามกลางความท้าทายของโลก ประเทศไทยต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ตราสัญลักษณ์นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล สร้างรายได้ กระจายประโยชน์สู่ชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรสำหรับคนรุ่นต่อไป”
ด้าน นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเสริมว่า “กรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาตราสัญลักษณ์นี้ โดยบูรณาการเกณฑ์ขององค์กรระดับโลกและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทย โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน รูปช้าง แสดงถึงพลัง ความมั่นคง และการฟื้นฟูระบบนิเวศ ขณะที่ งาช้างรูปเครื่องหมายถูก สื่อถึงการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ใช้เฉดสี เขียวนีออนผสมส้ม ถ่ายทอดความทันสมัยและความสุขจากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงออโรราและการเรืองแสงในท้องทะเล (Bioluminescence) ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลก และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ดังนั้น Thailand Good Travel จึงเป็นมากกว่าเครื่องมือทางการตลาด แต่เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก เปรียบเสมือนใบเบิกทางที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ตลาดคุณภาพทั้งยุโรปและนานาชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนทั่วประเทศ”
ตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
และเป็นรากฐานสู่อนาคตในฐานะ “แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย”
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandgreenplan2030.com และ Facebook Page: Thailand Green Tourism Plan 2030