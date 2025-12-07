คลิปวงจรปิดกู้ภัยฯ หน้าบ้าน “นัทปง” มีพูดถึงผู้ใหญ่-กลัวหลุด ชาวเน็ตสงสัยเรียกเงินค่าอะไร? (ชมคลิป)

เปิดคลิปวงจรปิดนาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินไปมาบริเวณหน้าบ้านของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่ยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมมีบทสนทนาเกี่ยวกับ “ผู้ใหญ่” และ “กลัวหลุด” ทำสังคมตั้งคำถามเรียกเงินเรื่องใด และใครคือผู้ใหญ่
วันนี้ (7 ธ.ค.) เพจ "เจ๊ม้อย V+" ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งเดินไปมาอยู่บริเวณหน้าบ้านของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ซึ่งยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของบ้านข้างๆ โดยในคลิปมีเสียงบทสนทนาทำนองว่า “กูเปิดไปแสนหนึ่ง เขาต่อ 85 มึงให้เขาไหมล่ะ มีผง ผู้ใหญ่เขากลัวหลุด” ทำให้ผู้ชมคลิปตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
โดยผู้โพสต์ตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงต้องมีการ “เรียกเงิน” หรือ “เคลียร์เงิน” และ “ผู้ใหญ่” ที่ถูกอ้างถึงคือใคร โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ใหญ่หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใด
ด้านผู้โพสต์ยังระบุว่า หากมีการตรวจพบ “สาร” ก็อาจไม่ใช่สารเสพติด แต่เป็นสารทางยา หรือไซยาไนด์ คลิปวิดีโอดังกล่าวจึงทำให้เกิดกระแสวิจารณ์คือคำพูดลักษณะ “กลัวหลุด” ที่ถูกพูดขึ้นในคลิป ซึ่งทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับเงื่อนงำในเหตุการณ์
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่โลกออนไลน์กำลังจับตาความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของ “นัทปง” อย่างใกล้ชิด
