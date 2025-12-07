“ต้น –บิ๊ก” เพื่อนสนิท “นัทปง”เครียดโผล่พบตร.สอบปากคำ ผบ.ช.ภาค 1 คุมเข้มสอบ“บิ๊ก”สองรอบ คลี่ปมไซยาไนด์

“ต้น –บิ๊ก”เดินทางพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย สีหน้าเคร่งเครียด ขณะ “บิ๊ก”ถูกสอบเข้มรอบ2 พร้อม ผบช.ภ.1 หาที่มาไซยาไนด์
วันนี้( 7 ธ.ค.)ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. ที่ สภ.บางกรวย “นายต้น”หนึ่งเพื่อนนัทปง อยู่ในวันก่อนเกิดเหตุ นัทปง เสียชีวิต ได้เดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีสีหน้าเคร่งเครียด และไม่ปริปากพูดแม้แต่คำเดียว ซึ่งขณะที่นายต้นเดินเข้าไปสอบปากคำ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัว นายบิ๊ก ที่ห้องสอบปากคำ เข้าไปพบ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางกรวย ที่อยู่ในห้องประชุมเพื่อสอบปากคำต่อ
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.ที่สภ.บางกรวย นายสารวัตร กิจพานิช หรือไอซ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 เดินทางเข้ามาพบ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อสอบปากคำ โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอติดตามความคืบหน้าของคดี
นายสารวัตร หรือไอซ์ กล่าวว่า วันนี้ตนได้เดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายเรียก เรื่องของโทรศัพท์มือถือที่ครอบครัวได้มอบหมายให้ ตนยอมรับว่ามีการเปิดดูบ้างแต่ไม่ทราบข้อมูลการเสียชีวิต รายละเอียดอื่นๆขอเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน ซึ่งโทรศัพท์มือถือถือเป็นเรื่องส่วนตัวและทางครอบครัวได้ไว้ใจให้ตนเป็นผู้นำมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีญาตินำออกจากบ้านมามอบให้
ตนอยากพูดถึงกรณีเรื่องการค้นบ้าน และมีข่าวว่าตนไม่นำกุญแจบ้านมาให้ กุญแจบ้านอยู่จ.เชียงราย ตนไม่แน่ใจว่าการสื่อสารเกิดอะไรขึ้นและไม่อยากโทษใคร ตนมีการนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วในฐานะคนกลางประสานกับญาติ โดยครอบครัวไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพียงแต่ยังไม่เสร็จจากงานศพของพี่นัท และมีการนัดหมายวันกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว สุดท้ายเวลาไม่ตรงกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากเข้าไปเปิดบ้านดูในวันนี้ ตั้งแต่พี่นัทเสียชีวิตตนไม่เคยถือกุญแจบ้าน ส่งคืนให้ใคร หรือลืมหยิบมาจากจ.เชียงราย ญาติได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขอเลื่อนวันเข้าตรวจบ้านแล้ว และตนได้คุยกับพี่วันชัย ซึ่งเป็นนักข่าวของจังหวัดนนทบุรี ว่าเดี๋ยวคงต้องมีข่าวออกเรื่องว่าตนลืมเอากุญแจบ้านมา
ตนมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะเข้าไปตรวจค้นบ้านตั้งแต่วันแรกโดยไม่จำเป็นต้องขอหมายค้น พยานทุกคนพร้อมเข้ามาให้ข้อมูลอยู่แล้ว พอมีข่าวออกว่ามีหมายเรียกทางครอบครัวก็ค่อนข้างตกใจ และตนได้มีการนัดหมายเข้ามาอยู่แล้ว
ตนรู้จักผู้หญิง 2 คน เพราะเป็นเพื่อนร่วมงาน และตนเคยเห็นคนชื่อต้น แต่คนชื่อบิ๊กไม่เคยเจอ หรือรู้จัก ส่วนตัวพี่นัทมีสังคมของตัวเองหลายกลุ่ม อย่างพวกเราก็เป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงาน แต่ก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเท่าไหร่ ตอนแรกที่รับแจ้งเหตุเรื่องการกินยาเสียชีวิต ตนไม่แน่ใจว่าสาเหตุเพราะอะไร หากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งแบบนั้นจริงควรเข้าไปตรวจเลยมั้ย รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแต่ไม่ทราบว่าเข้าไปทำอะไร
จริงๆไม่ได้มีใครเข้าไปพบซองยาไซยาไนด์ แต่มันเกิดจากการที่เราสงสัยและเราไม่ปล่อยผ่าน มีคนพูดถึงและเอามาให้ดู เราไม่อยากให้มีการตีความไปต่างๆและกระทบกับคนตายเพราะเป็นพี่เรา รวมถึงครอบครัว จึงทำให้เราลำบากใจในการให้ข้อมูล
จนไม่อยากจะพุ่งเป้าไปที่ไหนเพราะกลัวว่าคนจะตีความไปและมีผลกระทบกับครอบครัวของพี่นัท ด้วยความที่ตนมีความสนิทและเป็นคนสุดท้ายได้ทำงานร่วมกัน มันไม่มีสัญญาณอะไรเลยแม้กระทั่งสัญญาณของการทำร้ายตัวเอง รวมถึงคนอื่นที่จะทำร้าย ซึ่งมันไม่มีเหตุใดๆ ที่เราจะมาตอบว่าใครทำอะไรด้วยสาเหตุอะไร ซึ่งตนไม่เคยรู้เรื