เพื่อน “นัทปง” พบตร.แล้ว 3 ยังไม่โผล่อีก 2 จับแยกสอบปากคำ พฐ.ค้นบ้านที่เกิดเหตุวันนี้ หาหลักฐาน

ตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบภายในบ้านอีกครั้งวันนี้ ฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน–สืบสวนรอประสาน ญาติร่วมเปิดพื้นที่ ขณะตำรวจเฝ้าบ้าน 24 ชม.เข้มงวด เพื่อนนัทปง ทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว 3 เหลืออีก 2 ตร.จับแยกสอบปากคำ
วันนี้ 7 ธ.ค. 68 เวลา 10.21 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศล่าสุดบริเวณหน้าบ้านของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี ผู้สื่อข่าวช่องดังที่เสียชีวิตปริศนา ภายในทาวน์โฮม ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยพื้นที่ยังคงถูกปิดกั้นด้วยเทป Police Line เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุ
รายงานระบุว่าในวันนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวน มีกำหนดเดินทางมายังตัวบ้านอีกครั้ง โดยจะเข้าร่วมกับ ญาติผู้เสียชีวิตที่เตรียมเดินทางมาพร้อมกัน เพื่อเปิดประตูและตรวจสอบภายในบ้านอย่างละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงเก็บหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งในเชิงพยานวัตถุและพยานแวดล้อม
ตลอดช่วงเช้า บรรยากาศภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสงบ แต่ยังคงมีความเข้มงวดในการรักษาพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำจุดคอยดูแลสอดส่องตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณบ้าน โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยกับทีมข่าวว่า ได้ผลัดเวรเฝ้า ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือแตะต้องหลักฐานก่อนการเข้าตรวจวันนี้
คาดว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเสร็จ อาจมีการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนถึงผลตรวจเบื้องต้นและแนวทางการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไป
เวลาต่อมา น.ส.โอ ,และ น.ส.ออ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย ส่วนนายบิ๊ก ได้เข้าพบ พ.ต.ท.ชาญชัย วรัญญูรัตนะ รองผกก.สส.สภ.บางกรวย เพื่อแยกสอบปากคำ ซึ่งทั้ง 3 คน ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อ จะขอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน ส่วนนายไอซ์ และนายต้น จะเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้