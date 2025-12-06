xs
เปิดเบาะแสใหม่ พบ “นัทปง” ออกมาทิ้งขยะ กลางดึก เพื่อนสนิทกลับเข้าบ้านรอบสอง ตร.ควานหาที่มาไซยาไนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผบช.ภ.1 แถลงความคืบหน้าคดี “นัทปง” เสียชีวิตปริศนา เรียกเพื่อนสนิทวันเกิด 5 คนเข้าสอบปากคำ รวมทั้งกู้ภัย ยันยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง พบคนตายทิ้งขยะตอนตี 4 กล้องพบ 1 ใน 5 เข้ามารอบสอง เจอคนตายนอนกรน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 68 ที่สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบช.ภ.1 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางกรวย เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตเพิ่มเติม ของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา อายุ 35 ปี ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดัง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งใช้เวลาประชุมกว่า 1 ชม. ก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 กล่าวว่า วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจได้มาประชุมพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่หลายท่านในการสืบสวน ท่านผู้การฯได้อยู่ด้วย และผู้การสืบสวนภาค 1 ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปประเด็นต่างๆว่ามีการตรวจพบสารไซนาไนด์ วันนี้ได้ประชุมทีมงานสอบสวน ทางเจ้าหน้าที่จะต้องสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนนั้นก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ต้องสอบพยานทั้งหมด 5 ปาก

ได้ให้ฝ่ายสอบสวนดำเนินการพรุ่งนี้เที่ยงจะไปตรวจที่เกิดเหตุซ้ำเพื่อหาหลักฐานว่าคนในกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง เพราะมีกล้องวงจรปิดภายในบ้าน แต่ตอนนี้บ้านปิดอยู่ จะต้องปิดกั้นที่เกิดเหตุไว้ เรื่องการสืบสวนจะต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ว่าสารตัวนี้ไปอยู่ในบ้านได้อย่างไร พรุ่งนี้จะสอบปากคำทั้งหมด 4 ท่าน และนักข่าว 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน จะได้ให้พยานหลักฐานชัดเจนมากขึ้นว่าสาเหตุการตายคืออะไร ดูจากภาพวงจรปิด ผู้ตายยังออกมาทิ้งขยะตอน 04.00 น. ตอนนี้จะต้องรอสอบพยานทั้งหมดในที่เกิดเหตุว่าสารเข้าไปในร่างกายและเสียชีวิตทันทีหรือไม่ เพราะมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าเข้ารอบที่สองอ้างว่าลืมของ และบอกว่ามีการนอนกรน และจะไปสอบปากคำทางการของหมออีกครั้ง ผลออกประมาณ 7 วัน

ตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีเรื่องกระทบมาก เพราะบ้านมีวงจรปิด พยานหลักฐานน่าจะครบ คนภายในบ้าน ที่จะเรียกสอบอีกท่านเป็นนักข่าว เพราะพยานคนนี้รู้ว่าผู้ตายมีสารนี้อยู่ เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย และจะให้เจ้าหน้าที่ พฐ.มาตรวจที่เกิดเหตุพรุ่งนี้ช่วงเที่ยง ตอนนี้การเรื่องสอบปากคำ อยู่ในสำนวนยังพูดอะไรไม่ได้ ส่วนคนที่นำหลักฐานออกไปจะต้องดูจากกล้องวงจรปิด คดีไม่น่ามีความซับซ้อน แต่จะดูที่ว่าสารเข้าไปที่ร่างกายผู้ตายได้อย่างไร ส่วนเรื่องสารที่มีมาจากไหนจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเป็นคนหาข้อมูลว่าได้มาจากไหน พรุ่งนี้จะสอบปากคำทั้งหมดทุกปาก

ส่วนในเรื่องกู้ภัยจะต้องมีการสอบปากคำด้วยเช่นกันในการเข้าไปช่วยเหลือ CPR กำลังอยู่ในขบวนการสอบสวน ส่วนเรื่องพินัยกรรมจะต้องสอบสวนอีกครั้งตอนนี้ได้ตั้งทีมงานในโซเชียลเพิ่มว่าจะต้องเอาส่วนไหนมาสอบปากคำเพื่อหาหลักฐานต่อ ตอนนี้จะต้องดูว่าผู้ตายเอาสารเข้าไปเอง หรือมีคนให้ดื่ม ส่วนกล้องวงจรปิดตอนนี้ใครเป็นคนเอาไป ส่วนเรื่องความเป็นธรรมจะทำให้ถึงที่สุด จะเอาพยานหลักฐาน พยานที่อยู่ที่เกิดเหตุเข้ามาสอบปากคำทุกคน และที่สำคัญคือโทรศัพท์ของผู้ตายต้องเอาเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวยตรวจสอบอีกครั้งเพื่อสืบหาความจริง











