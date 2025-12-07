ปภ.เตือนเลี่ยงถนนพระราม 2 น้ำทะเลหนุนท่วมถนนบริเวณปากทางบ้านแพ้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านระบบ Cell Broadcast แนะเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม ถ.พระราม 2 ช่วงปากทางเข้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รถเล็กไม่สามารถใช้ทางหลักได้ แนะนำมาจากภาคใต้ใช้ถนนเพชรเกษม คาดระดับน้ำคลี่คลายช่วงเย็น พบมาจากน้ำทะเลหนุนสูง
วันนี้ (7 ธ.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งข้อความผ่านระบบ Cell Broadcast แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ความว่า "ปภ.แนะเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม ถ.พระราม 2 07-12-2025 10:45:04 มีน้ำทะเลหนุนเข้าท่วม ถ.พระราม 2 ขาเข้า กทม. ช่วงปากทางเข้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ขณะนี้เริ่มท่วมช่องทางหลักแล้ว และจะสูงขึ้นจนรถเล็กไม่สามารถใช้ทางหลักได้ หากมีรถมากจะทำให้รถติดท้ายแถวยาว แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง มาจาก จ.เพชรบุรี ถึงแยกวังมะนาวให้ใช้ ถ.เพชรเกษม มาจากจ.สมุทรสงครามให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ออก ถ.เพชรเกษม คาดว่าเหตุการณ์นี้จะเริ่มคลี่คลายในช่วงเย็นวันนี้ DDPM"
ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (6 ธ.ค.) เกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม 2 กม.39 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วงหน้าห้างดูโฮม สาขาพระราม 2 ก่อนถึงแยกบ้านแพ้ว ในพื้นที่ ต.บ้านบ่อ และ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางกลับมาจากภาคใต้ รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านจุดดังกล่าวได้ ซ้ำร้ายมีรถยนต์บางคันจอดเสีย เกิดปริมาณรถยนต์สะสมท้ายแถวยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
โดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว ซึ่งจะมีประชาชนจากทางภาคใต้ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ผ่านถนนพระราม 2 เป็นจำนวนมาก ระดับน้ำทะเลหนุนสูงจะยังคงเทียบเท่ากับของวันที่ 6 ธ.ค. 2568 โดยสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 3.70 ม. ในเวลา 08.51 น. อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกระทบต่อการจราจรอีกครั้งตรงบริเวณดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางติดตามข่าวสาร และวางแผนการเดินทาง โดยสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางจากวังมะนาวไปใช้ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ หรือหากมาจากอัมพวา แม่กลอง ก็สามารถใช้เส้นทางถนนสายรองไปออกถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน เพื่อไปใช้ถนนเพชรเกษม ได้ในหลายเส้นทาง
ก่อนหน้านี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้มีประกาศเตือนภัยน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 4-12 ธ.ค. 2568 โดยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในที่ลุ่มต่ำ หลีกเลี่ยงการจอดรถหรือเก็บของใกล้แนวคันกั้นน้ำ ระวังสัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำ วางแผนการเดินทางหรือขับรถด้วยความระมัดระวัง และให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยตรวจสอบระดับน้ำและสภาพอากาศก่อนสัญจร หากมีสถานการณ์หรือเหตุฉุกเฉิน ให้แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสำนัก ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร สายด่วน 1784 หรือ โทร. 0-3442-6424