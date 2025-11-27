อัปเดตเส้นทางหาดใหญ่ 27 พ.ย. กาญจนวนิชย์-ปุณกันท์ผ่านได้ เพชรเกษม-ถนน 30 เมตรยังปิด

สภ.คอหงส์ ออกข้อมูลอัปเดตเส้นทางน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 27 พ.ย. เวลา 08.00 น. ระบุว่า ถนนกาญจนวนิชย์ ปุณกันท์ ศรีภูวนารถ ธรรมนูญ และคลองเรียน 2 รถสามารถสัญจรได้ ขณะที่เพชรเกษมและถนน 30 เมตรยัง ผ่านไม่ได้ ประชาชนที่ต้องเดินทางควรเผื่อเวลาและตรวจสอบเส้นทางก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (27 พ.ย.) เพจ “สถานีตำรวจภูธรคอหงส์” ออกมาให้ข้อมูลเส้นทางในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ ในช่วงเวลา 8.00 น.
กาญจนวนิชย์ (ตั้งแต่แยกคลองหวะ – เขตรอยต่อสงขลา) : รถทุกชนิด ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก สามารถผ่านได้
เพชรเกษม (แยกคอหงส์ – แยก 30 เมตร) : ผ่านไม่ได้
ปุณกันท์ – เขตรอยต่อนาหม่อม : รถผ่านได้
ศรีภูวนารถ : รถผ่านได้จนถึงบริเวณแยกอู่ญี่ปุ่น
ศุภสารฯ : รถผ่านได้จนถึงตัด 30 เมตร
ธรรมนูญ (จากแยกโคกนาว) : รถผ่านได้จนถึงตัด 30 เมตร
คลองเรียน 2 : รถผ่านได้
ถนน 30 เมตร : ผ่านไม่ได้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องเดินทางในพื้นที่ควรเผื่อเวลา และตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัย