แนะเผื่อเวลาเดินทาง! รฟม.เตรียมเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ เริ่ม 20 พ.ย.นี้ เร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม

รฟม. แจ้งเตรียมเบี่ยงจราจร บนถนนจรัญสนิทวงศ์เพิ่มเติม 2 ช่องจราจรรื้อย้ายสาธารณูปโภค และเตรียมก่อสร้างกำแพงกันดิน รถไฟฟ้าสายสีส้มฯ เริ่ม 20 พ.ย. – 20 ธ.ค. 68 ประสานตำรวจจัดจราจร แนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง
วันที่ 10 พ.ย. 68 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางขุนนนท์ (OR02) บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ตัดกับ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน และ ถนนสุทธาวาส โดยเตรียมจะเริ่มทำการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณดังกล่าว เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค และเตรียมการก่อสร้างกำแพงกันดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยปิดเบี่ยงการจราจรในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ซึ่งจะทยอยทำการก่อสร้างและปิดเบี่ยงช่องทางจราจรทีละฝั่งตามลำดับดังนี้
1. ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 – 10 ธันวาคม 2568 ปิดเบี่ยงการจราจร 2 ช่องจราจร มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจรตามปกติ
2. ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ วันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2568 ปิดเบี่ยงการจราจร 3 ช่องจราจร มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจรตามปกติ
ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯและผู้รับจ้าง ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจจราจรท้องที่ ในการดูแลจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า รวมถึงให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจราจร และเน้นย้ำเรื่องการดูแลพื้นที่ก่อสร้างและแนวแบริเออร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรให้แก่ประชาชน
รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย