xs
xsm
sm
md
lg

แนะเผื่อเวลาเดินทาง! รฟม.เตรียมเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ เริ่ม 20 พ.ย.นี้ เร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รฟม. แจ้งเตรียมเบี่ยงจราจร บนถนนจรัญสนิทวงศ์เพิ่มเติม 2 ช่องจราจรรื้อย้ายสาธารณูปโภค และเตรียมก่อสร้างกำแพงกันดิน รถไฟฟ้าสายสีส้มฯ เริ่ม 20 พ.ย. – 20 ธ.ค. 68 ประสานตำรวจจัดจราจร แนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

วันที่ 10 พ.ย. 68 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางขุนนนท์ (OR02) บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ตัดกับ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน และ ถนนสุทธาวาส โดยเตรียมจะเริ่มทำการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณดังกล่าว เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค และเตรียมการก่อสร้างกำแพงกันดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยปิดเบี่ยงการจราจรในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ซึ่งจะทยอยทำการก่อสร้างและปิดเบี่ยงช่องทางจราจรทีละฝั่งตามลำดับดังนี้

1. ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 – 10 ธันวาคม 2568 ปิดเบี่ยงการจราจร 2 ช่องจราจร มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจรตามปกติ
 
2. ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ วันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2568 ปิดเบี่ยงการจราจร 3 ช่องจราจร มีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจรตามปกติ


ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯและผู้รับจ้าง ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจจราจรท้องที่ ในการดูแลจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า รวมถึงให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจราจร และเน้นย้ำเรื่องการดูแลพื้นที่ก่อสร้างและแนวแบริเออร์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรให้แก่ประชาชน

รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย





แนะเผื่อเวลาเดินทาง! รฟม.เตรียมเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ เริ่ม 20 พ.ย.นี้ เร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม
แนะเผื่อเวลาเดินทาง! รฟม.เตรียมเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ เริ่ม 20 พ.ย.นี้ เร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม
แนะเผื่อเวลาเดินทาง! รฟม.เตรียมเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ เริ่ม 20 พ.ย.นี้ เร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม
แนะเผื่อเวลาเดินทาง! รฟม.เตรียมเบี่ยงจราจร ถ.จรัญสนิทวงศ์ เริ่ม 20 พ.ย.นี้ เร่งรื้อย้ายสาธารณูปโภค ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม
กำลังโหลดความคิดเห็น