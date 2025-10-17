“บช.น.ถก รฟม.-รับเหมา”แก้รถติดถนนราชปรารถ ลดผลกระทบแนวก่อสร้าง”สายสีส้ม”

“บช.น.ถก รฟม.-รับเหมา” แก้จราจรถนนราชปรารภ แนวก่อสร้าง”สายสีส้ม” ขยายช่องเดินรถ จาก 3.5 เมตร เป็น 5.7 เมตร สอดคล้องกับการทดลองปรับช่องจราจรพิเศษแบบกลับทิศ (Reversible lane) เร่งระบายรถขาออกเมืองช่วงเร่งด่วนเย็น
วันที่ 17 ต.ค. 2568 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนราชปรารภ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณถนนราชปรารภในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ต. ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานการประชุม
โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขและลดผลกระทบด้านจราจรบนถนนราชปรารถ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างงานโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางมากยิ่งขึ้น เช่น การขยายช่องเดินรถบนถนนราชปรารภจาก 3.5 เมตร เป็น 5.7 เมตร การตีเส้นจราจรถนนราชปรารภช่วงซอยรางน้ำ การทาสีลูกศรเพิ่มเติมกรณีรถเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปถนนนิคมมักกะสันและรถทางตรงมุ่งหน้าไปประตูน้ำ การติดตั้งป้ายเลี้ยวซ้ายหยุดรอสัญญาณไฟจราจร การติดตั้งป้ายห้ามเลี้ยวขวาที่แยกมักกะสันและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางรับทราบ ติดตั้งป้ายจำกัดความสูงบริเวณใต้สะพานข้ามแยกจตุรทิศ และการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการตรวจจับโดยกล้องวงจรปิดบริวณแยกมักกะสัน (หมอเหล็ง) เพื่อกวดขันวินัยจราจร รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีราชปรารภ (OR10) และดูแลทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมพื้นที่และติดตั้งสัญญาณไฟเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการทดลองปรับช่องจราจรพิเศษแบบกลับทิศ (Reversible lane) ตามรอบสัญญาณไฟจราจร ฝั่งขาออก ตั้งแต่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีราชปรารภ ถึง แยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) เพื่อเร่งระบายรถขาออกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 น. และการย้ายจุดหยุดรถ และทางม้าลายบริเวณถนนนิคมมักกะสัน ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอยู่ระหว่างการประสานขออนุญาตส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อการเตรียมความพร้อมพื้นที่แล้วเสร็จ จะได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าต่อไป
โดยประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสาร และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ TikTok @orangeline.pr หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044