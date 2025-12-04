ผู้รับเหมาทนไม่ไหว! แฉสัญญาจ้าง LED มีปัญหา ขีดเส้น 16.00 น. 4 ธ.ค. ถ้าไม่ได้เงินมัดจำ "ทุกอย่างเป็นโมฆะ“

ผู้รับจ้างงาน LED ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสำหรับ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ออกมาโพสต์เดือด ขีดเส้นตายขอเงินมัดจำภายใน 16.00 น. ของวันนี้ (4 ธ.ค.) หากไม่ได้ตามนัด ขอ "เท" งานทันที พร้อมเผยการว่าจ้างด้วย "สัญญาปากเปล่า" ทำให้ขาดความชัดเจนเรื่องเงิน จนเกิดความกังวลว่าต้องรับผิดชอบทีมงาน
วันนี้ (4 ธ.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Love Led” ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ถูกว่าจ้างงานเกี่ยวกับ LED ใน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่วนของจังหวัดชลบุรี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ทุกงานที่เป็นงานซีเกมส์หากวันนี้ 16:00 ไม่มีมัดจำ ถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะนะครับ แจ้งเพื่อทราบ”
ล่าสุด ผู้โพสต์รายดังกล่าวได้อัดคลิปวิดีโออธิบายเพิ่มเติมว่า “เป็นการว่าจ้าง บอกกันปากเปล่า ซึ่งจะมีการให้มัดจำ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. แต่พอมันเลื่อนๆขึ้นมาเรื่อยๆ เราก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้ว ก็เลยนัดว่าวันนี้ (4 ธ.ค.) ต้องมีการจ่ายมัดจำ
วันจันทร์ มีการคืนงานบางส่วนไปแล้ว แต่ก็ยังเหลือไว้บ้าง เพราะกลัวว่าน้องจะไปหาจ้างงานไม่ทัน ก็เลยยังคงรับไว้ในบางส่วน ซึ่งนัดว่าวันนี้ 4 ธันวาคม จะมีเงินเข้า แล้วเราก็ไม่สบายใจมาเรื่อยๆ เพราะมันแปลกๆ เราก็เลยขออนุญาตโพสต์ ให้เป็นหลักฐาน ถ้า 16.00 น. เงินไม่มา ก็โมฆะ คุณก็จะได้ไปหาเจ้าอื่น ส่วนผมจะได้ไปรับงานอื่นแทน ซีเกมส์
งานซีเกมส์ เรารู้สึกว่าเอาตรงๆ งานมันใหญ่ แต่การว่าจ้าง รวมไปถึงการจ่ายเงิน มันไม่ชัดเจน เราเลยมีความกังวลว่า นอกจากเราแล้ว เรายังมีทีมงาน ซัพพลายเออร์ ต่างๆ เข้าไปร่วมงานด้วย เพราะเดี๋ยวต้องไปรับผิดชอบงานให้เขา แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เกรงใจออร์กาไนเซอร์ เหมือนกันว่า รับปากกันแล้ว แล้วจะเท ก็เลยโพสต์ขึ้นมา ว่า 16.00 น. เป็นอันโมฆะ แค่นั้นเอง”