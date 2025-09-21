โค้ชบาสลาวหวิดตาบอด! ศัลยกรรมใต้ตาคลินิกอุดรฯ ทำพลาดไม่รับผิดชอบ เจ้าตัวโร่แจ้งความ-ร้องสื่อ

อุดรธานี - “โค้ชอู๊ด” ชาวลาววัย 41 ปี โค้ชทีมบาสนครหลวงเวียงจันทน์ แจ้งความ สภ.เมืองอุดรเอาผิดคลินิกศัลยกรรมชื่อดัง หลังเข้ารับการผ่าตัดถุงใต้ตาแต่เกิดภาวะแทรกซ้อน ตาอักเสบ-มีหนอง จนเสี่ยงตาบอด สูญเสียงานโค้ช เผยเจรจาเยียวยากับคลินิกไม่สำเร็จ ต้องดำเนินคดีและร้องสื่อขอความเป็นธรรม
วันนี้ (21 ก.ย.) ที่ สภ.เมืองอุดรธานี นายอู๊ด ชาวลาว วัย 41 ปี โค้ชบาสเกตบอลทีมนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อแจ้งความเอาผิดคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแห่งหนึ่ง หลังเข้ารับการผ่าตัดถุงใต้ตาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเกือบทำให้ตาบอด และไม่ได้รับการเยียวยาจากทางคลินิก
นายอู๊ดเล่าว่า เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ภรรยาได้เห็นโฆษณาคลินิกศัลยกรรมผ่านทางโซเชียล จึงตัดสินใจวางเงินมัดจำเพื่อผ่าตัดถุงใต้ตา แต่เนื่องจากภรรยาติดภารกิจจึงให้ตนเข้ารับการผ่าตัดแทน กระทั่งกลางเดือนพฤษภาคมนายอู๊ดเข้ารับการผ่าตัดที่คลินิกดังกล่าว ก่อนกลับไปพักฟื้นที่ลาว แต่เพียงหนึ่งสัปดาห์แผลผ่าตัดมีรอยเปิดและตาแบะออกมา
ต่อมานายอู๊ดเดินทางกลับมาแก้ไขแผลที่คลินิกในวันที่ 1 มิ.ย. หลังการผ่าตัดครั้งที่สองเพียง 3 วันกลับมีอาการตาแดง บวม และมีหนองไหลออกจากแผล เมื่อแจ้งคลินิก ทางคลินิกอ้างว่าจะนัดหมอและประสานโรงพยาบาลช่วยรักษา แต่เจ้าตัวไม่มั่นใจจึงเข้ารักษาเองที่โรงพยาบาลเอกชนในอุดรธานี ก่อนถูกส่งต่อไปยังสาขาที่กรุงเทพฯ
แม้ในช่วงแรกหมอจากคลินิกยังติดตามอาการอยู่ แต่เมื่อหนองเริ่มดีขึ้นและยังเหลืออาการตาแบะหมอคลินิกกลับขาดการติดต่อไปในที่สุด ทำให้นายอู๊ดต้องกลับไปรักษาตัวเองที่ลาว โดยยอมรับว่าชีวิตลำบากมาก ต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาเพราะสู้แสงไม่ได้ และที่หนักกว่านั้นคือสัญญาจ้างโค้ชทีมบาสเกตบอลถูกยกเลิก เพราะไม่สามารถนำทีมมาแข่งขันที่ไทยตามกำหนดได้
นายอู๊ดเล่าต่อว่า เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี แต่ไม่สามารถตกลงเรื่องการชดเชยเยียวยาได้ ทางคลินิกบอกให้ไปดำเนินคดีเอง ทำให้ตัดสินใจเข้าแจ้งความและร้องสื่อเพื่อขอความเป็นธรรม
ด้านพนักงานสอบสวนระบุว่าได้รับพยานหลักฐานและสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว หากพบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป