“หมอลักษณ์” ฟาดแหลก! มั่นใจชาตินี้ไม่มีคดีฉาว ฟันธง! ซัดคนชั่ว จิตมโนไปเอง

กรณีมีการใบ้อักษรย่อผู้วิเศษที่จะโดนเป็นรายต่อๆ ไป หนึ่งในคนที่โดนโยงเต็มๆ คือ “อ.ลักษณ์ โหราธิบดี”หรือที่รู้จักในชื่อ “หมอลักษณ์ ฟันธง” ล่าสุดหมอลักษณ์ไม่ปล่อยให้ค้างคาใจนาน ได้ออกมาฟาดกลับแบบจัดหนัก พร้อมประกาศชาตินี้ไม่มีวันโดนคดีแบบนี้แน่นอน ฟันธง!
“ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงโกรธ โมโห เอาเรื่อง แจ้งความ เดี๋ยวนี้ปล่อย เอาตามสบายเลย พูดตรงๆ นะ ชาตินี้ผมไม่มีคดีเรื่องพวกนี้หรอก หึ! ผมรู้ว่าผมทำอะไร ผมมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้น
ผมอยู่มานานแล้ว ที่สำคัญพอมีคนรู้จัก พอเขาตั้งเป็นอักษรย่อ คนที่จิตเลวทรามต่ำช้า ฐานจิตคนสำคัญนะ ถ้าฐานจิตดีเขาก็จะรู้ว่าคนดีคือใคร สมมติมีใครมาพูดถึงคนที่เรารู้จัก รู้ตื้นลึกหนาบาง หรือมีความศรัทธา ใครพูดถึงทางร้ายเราไม่เชื่อและไม่สนใจ
แต่ถ้าใครมีมโนสำนึกไปทางชั่วบาป หยาบช้า หรือฐานจิตเป็นคนกระทำชั่วหยาบมาทั้งชีวิต ตัวเองไม่เคยทำกุศลคุณงามความดี พอมีอะไรขึ้นมา ก็นึกตามมโนที่ตัวเองเป็น
ฟังให้ดี ชาตินี้ไม่มีทางโดนคดีหรือมีปัญหาอย่างที่ว่า จนถูกศาลตัดสิน มีโทษเรื่องที่เขาเป็นกันอยู่ ไม่มีทาง ฟันธง!
จะซ่าหน้าสื่อโซเชียล แต่เดียวดายหน้าตาชั่งก็แล้วแต่ คุณต้องสำรวมใจหน่อยนะ ซ่ากันตอนนี้ จะเดียวดายหน้าบัลลังก์ ที่แชร์มาไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะ อยู่ที่ว่าจะเอาหรือไม่เอา เพราะคุณแชร์มา ทำให้คนคอมเมนต์ ด่า เกลียดชัง หมิ่นประมาท เสียหาย เสียงาน โอ้โห โดนคดีเพียบเลย
คนพวกนี้อยู่ในตระกูลเดียวกัน ทำเพื่อเรียกเอนเกจเมนต์ เรียกแฟนคลับ เรียกเรตติ้ง เรียกรายได้ ชั่ว บัดซบ ต่ำ เลว นี่อารมณ์ดีนะ ถ้าอารมณ์ไม่ดี ฟ้องแล้ว อินฟลูฯ ที่หมั่นไส้ ไม่ชอบ มีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ทำผิดกฎหมาย ให้ทนายความเก็บไว้หมดแล้วนะ ฟ้องเมื่อไหร่คุณก็โดนคดี”