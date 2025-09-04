“อดิศร” อ้างเป็นนายกฯ ต้องใช้ 2 พันล้าน ฉะ ป.ป.ช.สีน้ำเงินจี้แจงคดีเพียบ โอดอาจพ้น ส.ส.พรุ่งนี้

ส.ส.พท. อภิปรายอ้างเป็นนายกฯต้องใช้ 2 พันล้าน! จี้ ป.ป.ช.แจงคดีเพียบ โอดอาจพ้น ส.ส.พรุ่งนี้ ชี้ถูกครหามาจากการสรรหาของสีน้ำเงิน แขวะไม่ใช่องค์กรที่เป็นดาวฤกษ์ใหญ่กว่าใคร
วันนี้ (4ก.ย.) นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายในวาระพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยตั้งคำถามต่อ ป.ป.ช. ถึงคดีปกครอง 23 คดีที่ถูกฟ้อง และคดีแพ่งอีก 8 คดี โดยชี้ว่าหากแพ้คดี รัฐต้องนำภาษีประชาชนไปชดใช้ ถือเป็นการทำงานที่ไม่รอบคอบและไม่เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมระบุว่า “ผมไม่อยากอภิปราย ป.ป.ช. แต่บัญชีทรัพย์สินของพวกผมก็คาคออยู่ ไม่รู้จะพ้นตำแหน่งเมื่อไหร่ อาจจะพ้นพรุ่งนี้ก็ได้”
“ได้ยินกันหึ่งว่า การจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงทุนถึง 1,500 ล้าน–2,000 ล้านบาท ป.ป.ช.จะเข้าไปตรวจสอบหรือปราบปรามการทุจริตในเรื่องนี้บ้างหรือไม่”
ส.ส.เพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่า ป.ป.ช.ที่มาจากการสรรหาของ ส.ว.สีน้ำเงิน อาจทำให้การทำงานขององค์กรนี้ถูกมองว่ามีสีทางการเมือง ทั้งที่ควรเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริง “ป.ป.ช.วันนี้ถูกฟ้องทั้งคดีปกครองและคดีแพ่ง จนประชาชนตั้งคำถามว่ายังขาวสะอาดหรือไม่ ทั้งที่ควรเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบการทุจริต ไม่ใช่องค์กรที่กลายเป็นดาวฤกษ์ใหญ่กว่าใคร” นายอดิศร กล่าวทิ้งท้าย