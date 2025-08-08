ผบช.ก.สั่งตรวจสอบปม "หมอบี" ส่งเงินให้วัดไม่ครบ เผยมีผู้เกี่ยวข้องให้ปากคำแล้ว 10 ปาก

จากกรณี นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกกล่าวหาเปิดบัญชีในนามของวัดพระบาทน้ำพุ แต่กลับนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือส่งเงินให้วัดไม่ครบทั้งหมดนั้น
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนกองปราบฯ ตรวจสอบข้อร้องเรียนคดีดังกล่าวอย่างละเอียดแล้ว
ทั้งนี้ คดีของหมอบีมีความคืบหน้าไปมาก โดยมีการเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งของผู้ร้อง และผู้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคไปแล้ว 10 ปากแล้ว โดยคดีนี้ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.จะเป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนอีกคดีคือ การตรวจสอบการทุจริตเงินบริจาคให้กับวัดนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด โดยเฉพาะกรณีกระแสข่าวที่ว่า พบพฤติการณ์การใช้นอมินีเข้าไปกว้านซื้อที่ดิน และสนามกีฬาในจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการใช้ชื่อของมูลนิธิเข้าไปดำเนินการ เรื่องนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด
