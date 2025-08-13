“อิทธิ์ชพัฒน์-ซิวู” จบดีสุดนักกอล์ฟไทย “โยเน็กซ์ จูเนียร์ฯ” ที่ญี่ปุ่น

เดอะ เจ็นซ์ ร่วมกับ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พาตัวแทนนักกอล์ฟจาก ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ จำนวน 8 คน ร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่สนามโยเน็กซ์ คันทรี คลับ เมืองนะงะโอกะ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่ลงชิงชัยการแข่งขันในประเภทชาย ประกอบด้วย อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล, รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์, ณภัทร ไชยพานิช, Siwoo Park และ ประเภทหญิง ประกอบด้วย วิชญาดา แรมเมือง, Seohyeon Baek, เอมาอร มณีฤทธิ์ และบุณยนุช ศุภกิจบุญชู
สำหรับการแข่งขัน โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025 จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่ทำคะแนนรวมโอเวอร์ออล อันดับที่ 1 (จัดอันดับคะแนนรวมในคลาสเอและบี) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและหาประสบการณ์ในการแข่งขันเลดีส์ เจแปน ทัวร์ และรายการ โยเน็กซ์ เลดีส์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 นอกจากนี้ นักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวมอันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิ์แข่งขัน โยเน็กซ์ เลดีส์ ออร์กาไนเซอร์ ซีเลคชั่น 2026 อีกด้วย
ทั้งนี้การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ คลาสเอ (อายุ 15-18 ปี) และคลาสบี (อายุ 11-14 ปี) เป็นหนึ่งในรายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) แข่งขัน 3 วันๆ ละ 18 หลุม รวม 54 หลุม ผู้ชายแข่งที่ระยะ 6,825 หลา ส่วนผู้หญิงแข่งที่ระยะ 6,333 หลา มีนักกอล์ฟเข้าร่วมชิงชัยจาก 6 ประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์, อเมริกา และไทย ซึ่งการแข่งขันในรอบที่สอง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ฝนถล่มอย่างหนัก บวกกับมีประจุไฟฟ้าในอากาศ ทำให้ต้องประกาศหยุดการแข่งขัน และต้องมาเก็บหลุมที่เหลือต่อในรอบเช้าของวันสุดท้าย ซึ่งในรอบบ่ายของการแข่งขันรอบสุดท้าย คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถแข่งต่อให้จบในรอบสุดท้ายได้ จึงประกาศยกเลิกการแข่งขันในรอบสุดท้าย และคิดคะแนนเพื่อหาผู้ชนะจากการแข่งขัน 2 รอบ (36 หลุม) ผลปรากฎว่านักกอล์ฟทีมไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล จบอันดับ 4 ร่วม ในคลาสเอ (ชาย) ด้วยสกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 และ SIWOO PARK จบอันดับ 5 ร่วม ในคลาสบี (ชาย) ด้วยสกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150
สรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (นักกอล์ฟไทย) ดังนี้
คลาสเอ-ชาย อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (72-77) อันดับ 4 ร่วม
คลาสเอ-หญิง SEOHYEON BAEK สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (71-77) อันดับ 12 ร่วม, วิชญาดา แรมเมือง สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (73-76) อันดับ 14 ร่วม, เอมาอร มณีฤทธิ์ สกอร์รวม 18 โอเวอร์พาร์ 162 (86-76) อันดับ 32 ร่วม
คลาสบี-ชาย SIWOO PARK สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (73-77) อันดับ 5 ร่วม, รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 (76-79) อันดับ 9 และณภัทร ไชยพานิช สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 157 (82-75) อันดับ 11
คลาสบี-หญิง บุณยนุช ศุภกิจบุญชู สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 (78-77) อันดับ 7 ร่วม