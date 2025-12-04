ตัดจบ! แบงก์ชาติกัมพูชาถอนใบอนุญาต Huione Pay อ้างชำระเงินคืนเจ้าหนี้-ลูกค้าครบถ้วนแล้ว

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต Huione Pay หลังประกาศปิดให้บริการชั่วคราว แต่ระบุว่าบริษัทได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้และลูกค้าทั้งหมดแล้ว พร้อมออกคำเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาประกาศว่า Huione Pay PLC. (HUIONE PAY PLC.) บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างเป็นทางการ และได้ดำเนินการชำระบัญชีตามขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
การเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Huione Pay ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 หลังจากที่ลูกค้ารีบถอนเงินออกจากบัญชี
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาอ้างว่า Huione Pay Payment Service Provider ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินทั้งหมดต่อเจ้าหนี้ (รวมถึงลูกค้า) ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
บริษัทได้ดำเนินกระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายเสร็จสิ้น ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท REACHS & Partners Co., Ltd. ตามคำสั่งเลขที่ 1081 P.N.Ch.BP ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568
ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้ตรวจพบว่ามีการหมุนเวียน การซื้อ การขาย หรือการชำระเงินสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขัดต่อเนื้อหาในประกาศของธนาคารแห่งชาติ เลขที่ 7.024.735 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เรื่อง “ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบธนาคารในกัมพูชาและประชาชน
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีสถาบันการเงินและธนาคารใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาให้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาขอเตือนประชาชน รวมถึงสถาบันการเงินและธนาคารทั้งหมด ให้ระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎระเบียบและแถลงการณ์ร่วมข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ Huione Pay มีนายฮุนโต หลานชายของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภา เป็นผู้บริหาร ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ( FinCEN ) ได้ออกมาตรการปรายปรามเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ และตัดขาด Huione Group บริษัทแม่ของ Huione Pay ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ หลังจากผลการสืบสวนพบว่า Huione Group ฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ถึงมกราคม 2568