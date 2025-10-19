ออกอาการแบงก์รัน!กัมพููชาโร่รับประกัน'ปรินซ์แบงก์' หลังถูกUSและUKคว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์

พวกเจ้าหน้าที่กำลังจับตาอย่างระมัดระวังและอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวน เพื่อรับประกันว่าปรินซ์ แบงก์ ที่ถูกสหรัฐฯและกัมพูชาคว่ำบาตร ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายของกัมพูชา จากความพยายามเน้นย้ำของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) เมื่อวันเสาร์(18ต.ค.)
ถ้อยแถลงของ NBC หรือธนาคารกลางกัมพูชา ระบุว่ากำลังใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่า "ปฏิบัติการต่างๆที่่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจะเป็นไปตามปกติ โดยเฉพาะความปลอดภัยในเงินของลูกค้า"
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารในกัมพูชา ทาง NBC กล่าวว่า พวกเขาสังเกตเห็นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ว่าบรรดาลูกค้าของปรินซ์แบงก์และธนาคารอื่นๆ มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นและแห่ถอนเงินกัน
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ถึงพวกลูกค้า ปรินซ์แบงก์เน้นย้ำว่าทางธนาคารและสถาบันการเงินค่างๆในกัมพูชา อยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆด้วยความรอบคอบ และมีสภาพคล่อง(เงินสด) เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า
รายงานของคิริโพสต์ระบุว่าถ้อยแถลงนี้มีออกมา 4 วัน หลังจากธนาคารปรินซ์แบงก์ เช่นเดียวกับ เฉิน จื้อ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ปรินซ์ โฮล์ดิ้ง กรุ๊ป ของเขา (บริษัทแม่ของปรินซ์แบงก์) รวมถึงอีก 143 บุคคลและองค์กรต่างๆ ในกัมพูชา และที่อื่นๆทั่วโลก ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (Foreign, Commonwealth and Development Office: FCDO) ของสหราชอาณาจักร ตามคำกล่าวหาดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
เมื่อวันศุกร์(17ต.ค.) ปรินซ์แบงก์ บอกว่าได้ตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายระหว่างประเทศรายหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบพิจารณามาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม ซึ่งถูกมองว่า "ร้ายแรงอย่างที่สุด" ท่ามกลางเสียงโวยวายมากขึ้นเรื่อยๆจากพวกผู้ถือปัญชี เกี่ยวกับปัญหาในการทำธุรกรรมในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารแห่งนี้ยังออกคำสั่งให้ฝ่ายบริหารทำงานร่วมกับพวกเจ้าหน้าที่และคณะควบคุมกฎระเบียบ ในการคลอดแผน "ชำระล้าง" เพื่อให้ธนาคารถูกปลดออกจากบัญชีดำอย่างรวดเร็วและเห็นผลอย่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม มีลูกค้าจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นด้วยความเดือดดาลบนเฟซบุ๊กของธนาคาร ส่งเสียงโวยวายว่าการทำธุรกรรมยูเอสดอลลาร์ล่าช้า และไม่ถึงมือผู้รับ ท่ามกลางความกังวลว่าเงินทุนของพวกเขากำลังถูกอายัดจากมาตรการคว่ำบาตร
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขียนว่า "เมื่อไหร่ผมจะได้เงินที่หามาได้อย่างยากลำบากกลับมา" ส่วนอีกเสริมว่า "ผมโอนเงินเข้าตั้งแต่ 7 โมงเช้าของวันที่ 16 ตุลาคม และมันกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว ผมยังไม่เห็นเงินเข้าบัญชีของผมเลย"
ทางธนาคารตอบกลับว่าพวกเขายังคงปฏิบัติการตามปกติ ในนั้นรวมถึงบนแอปพลิเคชันและตู้เอทีเอ็ม และมีสถานะทางการเงินที่ดี "บอร์ดบริหารอยากรับประกันกับประชาชนว่า ปรินซ์แบงก์ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถชำระหนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ถึงลูกค้าของเรา เงินฝากของคุณและผลประโยชน์ทางการเงินของคุณยังคงปลอดภัย"
(ที่มา:คิริโพสต์)