แต่ยังปากแจ๋ว!ศก.กัมพูชาเริ่มออกอาการทีละอย่าง ภาคอสังหาฯทรุดต่อเนื่องหลังเปิดศึกไทย

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะเผชิญความไม่แน่นอนเป็นอย่างสูง อันสืบเนื่องจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าระหว่างบรรดามหาอำนาจ โดยเฉพาะจีนกับสหรัฐฯ สื่อมวลชนเขมรรายงานว่าภาคอสังหาริมทรัพย์กัมพูชายังคงอยู่ในสภาพย่ำแย่มาตั้งแต่โรคระบาดใหญ่โควิด-19 และมีทีท่าเลวร้ายกว่าเดิม หลังจากเปิดศึกความขัดแย้งกับไทย
Kampucheathmey เว็บไซต์ข่าวของกัมพูชา อ้างความเห็นของดอคเตอร์ Kim Heang ซีอีโอของ KW Cambodia บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่าในช่วงต้นปี 2025 ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพิ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว แต่พอสงครามระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้น กิจกรรมการซื้อขายก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
"วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาเกิดขึ้นมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงต้นปี 2025 ดูเหมือนว่ามันจะโผล่พ้นขึ้นมา ทว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา มันเริ่มกลับสู่ระดับเดียวกับปี 2023 และ 2024 ถามว่ามันตกต่ำหรือไม่ มันไม่ได้ตกต่ำ มันแต่ไม่ฟื้นตัว การซื้อและการขายอยู่ในภาวะตึงตัว" ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าว
ด้าน Kim Kinkesa ผู้อำนวยการสถาบัน CBRE Cambodia เผยว่าตลาดบ้านและที่ดินของกัมพูชายังคงมีอุปทานมากมาย ทั้งหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดฯ ที่ขายไม่ได้ในปี 2024 ราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ และพวกเจ้าของยังคงเสนอโปรโมชั่นต่างๆหรือไม่ก็เงื่อนไขการผ่อนชำระที่น่าดึงดูดใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ อันเนื่องจากตลาดเริ่มหันไปซื้อโครงการเก่าๆแทน
ยังไม่นับรวมสถานการณ์ตามหลังเกิดความขัดแย้งกับไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ภาคอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาเติบโตแค่ 0.8% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 สืบเนื่องจากราคาบ้านที่ลดลงและการปฏิเสธการให้สินเชื่อ ขณะที่การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมนี้ก็ลดลงเช่นกัน
อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 ดัชนีราคาบ้านลดลงโดยเฉลี่ยที่ 3.6% ซึ่งในกรุงพนมเปญและตามจังหวัดต่างๆ ลดลง 3.6% และ 7.1% ตามลำดับ ขณะที่ขนาดของสินเชื่อบ้านลดลงราว 17%
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพุชา ประมาณการว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ จะหดตัว 2.4% ในปี 2025 แต่ยังอวดอ้างว่าภาคอุตสาหกรรมนี้ยังคงได้แรงหนุนจากกระแสซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมีเนียม ภายใต้แรงขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ภายในประเทศ และอ้างอีกว่ากิจกรรมอสังหาริทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงแข็งแกร่ง
