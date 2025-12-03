มูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน เปิดเวที “ใจเราเท่ากัน” ภาคเหนือ ปลดล็อกศักยภาพคนพิการ พาผลงาน Heart in Hand ก้าวสู่ตลาดจริง

มูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าสู่ภาคเหนือ จัดการประกวดระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ต่อเนื่องจากการจัด Workshop พัฒนาเสริมศักยภาพผู้เข้าร่วมทั่วประเทศที่เสร็จสิ้นไปแล้วก่อนหน้านี้
ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร (นามเดิม ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร) ประธานกรรมการมูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน กล่าวว่า “Heart in Hand เกิดจากความเชื่อมั่นว่า ทุกคนมีคุณค่าในตนเอง หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ถูกต้อง คนพิการสามารถสร้างผลงานที่คุณภาพและเติบโตเป็นอาชีพได้จริง มูลนิธิตั้งใจสร้างพื้นที่ที่ให้หัวใจและสองมือของทุกคนได้แสดงพลังอย่างเสมอภาค”
โครงการนี้มุ่งส่งเสริมศักยภาพ และสร้างอาชีพให้คนพิการ ผ่านกิจกรรม Workshop การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผลงานสามารถยืนหยัด และแข่งขันได้ในตลาดจริง โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวม 83 ผลงาน จากทุกกลุ่มความพิการทั่วประเทศ
สำหรับโครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นวันแรกด้วยกิจกรรม Workshop ภาคเหนือ เพิ่มทักษะ พร้อมต่อยอดสู่ตลาดจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมภาคเหนือจะได้พัฒนาทักษะผ่าน 3 เวิร์กชอป สำคัญ ได้แก่ “รู้เทคนิค!! ใช้ Social Media ยังไงให้เวิร์ก” ใช้ Social Media ช่วยสร้างตัวตนและฐานลูกค้า “Pitching & Storytelling” ฝึกการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการ ถ่ายทอดเรื่องราว แรงบันดาลใจ และคุณค่าของผลงาน และ “แลกเปลี่ยนแนวคิด จากไอเดียสู่ตลาดจริง” วิเคราะห์ เสริมจุดเด่น พัฒนาคอนเซ็ปต์สินค้า
สำหรับการประกวดระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ได้รวบรวมผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ โดยเปิดเวทีให้ผู้เข้ารอบได้นำเสนอผลงาน จัดแสดงสินค้า และร่วมกิจกรรมเชื่อมต่อสู่โอกาสทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ นำโดย ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร ประธานมูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน และประธานที่ปรึกษาโครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า พร้อมด้วย คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ รองประธานมูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน, หม่อมราชวงศ์ ปิยฉัตร ฉัตรชัย (อ.ปีย์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ, ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (อ.โบว์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่และการสร้างแบรนด์, อาจารย์ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (คุณเอ๋) ศิลปินผู้แปรเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นงานศิลปะ ผู้ก่อตั้งบริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด, อาจารย์อาสา วุฒิคะโร (อ.โอม) และ อาจารย์อภิรักษ์ บูรณะเจตน์ (อ.บ๊อบ) อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับการเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค – ภาคเหนือ ที่ผ่านรอบคัดเลือกมาทั้งหมด 18 ผลงาน ประกอบไปด้วยประเภททีม 9 ผลงาน ประเภทบุคคล 9 ผลงาน โดยผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
• รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค – ภาคเหนือ ประจำปี 2568
โครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า ประเภททีม 1 รางวัล
ได้แก่ ทีมสมาคมคนพิการนครสวรรค์ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษผ้าทำพรมเช็ดเท้า รับโล่เกียรติยศ ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร
พร้อมเงินรางวัลในการต่อยอดปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนเงิน 40,000 บาท
• รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค – ภาคเหนือ ประจำปี 2568
โครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า ประเภทเดี่ยว 1 รางวัล
ได้แก่ นายธนพล เทพแก้ว ผลิตภัณฑ์ต้นไม้ลวดดัด รับโล่เกียรติยศ ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร
พร้อมเงินรางวัลในการต่อยอดปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนเงิน 20,000 บาท
• รางวัลผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คุณค่าและศักยภาพดีเด่น
โครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค – ภาคเหนือ ประจำปี 2568 จำนวน 16 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลในการต่อยอดปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนเงิน 12,000 บาท
• รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ได้แก่ นายธนพล เทพแก้ว ผลิตภัณฑ์ต้นไม้ลวดดัด
รับเงินรางวัลในการต่อยอดปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนเงิน 5,000 บาท
“ในการสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ต้องมุ่งให้เขายืนได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ประกอบการที่มีความภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับทุกคน” ดร.หม่อมหลวงณฐภากล่าวเสริม
โครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า และการประกวด Heart in Hand ระดับภูมิภาค เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันให้คนพิการทุกกลุ่มมีโอกาสใช้ศักยภาพของตนเอง สร้างอาชีพที่มั่นคง และส่งต่อแรงบันดาลใจให้สังคมไทยอย่างแท้จริง