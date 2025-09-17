โครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค พร้อมทุนสนับสนุนและเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

16 กันยายน 2568 — กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน แถลงข่าวโครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า เพื่อเปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน
ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร ประธานกรรมการมูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่อยากสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับคนพิการในประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่า ทุกคนมีคุณค่าในตนเอง หากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม คนพิการย่อมสามารถพัฒนาทักษะ ยกระดับศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เพียงงดงาม แต่ยังมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ในการสร้างได้อย่างยั่งยืน”
โดยเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ใน 5 หมวดหมู่ ได้แก่ งานฝีมือ/ของใช้, ของขวัญ/ของที่ระลึก, แฟชั่น/เครื่องแต่งกาย, อาหาร/เครื่องดื่ม (แปรรูป), และศิลปะ/งานคราฟต์/ความคิดสร้างสรรค์ โดยเปิดรับสมัคร 18 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568 ประกาศผลการคัดเลือก 10 ตุลาคม 2568 และคัดเลือกผลงาน 20 ผลงานต่อภูมิภาค (ประเภทเดี่ยว 5 ผลงาน และประเภททีม 15 ผลงาน) โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้รับ ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานละ 5,000 บาท
และผู้เข้ารอบได้เข้าร่วม Workshop 2 วัน 1 คืน เพื่อเรียนรู้การออกแบบ การสร้างแบรนด์ การขายและการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อม Mentor ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการแข่งขันรอบภูมิภาคจะจัดขึ้นใน 4 พื้นที่ คือ อยุธยา, หาดใหญ่, เชียงใหม่ และขอนแก่น สำหรับผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาคจะได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศจาก ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร พร้อมเงินรางวัลและโอกาสต่อยอดธุรกิจ
ดร.หม่อมหลวงณฐภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราอยากเห็นคนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง และเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทัดเทียมกับทุกคน โครงโครงการ “ใจเราเท่ากัน” เสมอภาคด้วยคุณค่า เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์คนพิการ Heart in Hand ระดับภูมิภาค จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีการประกวด แต่เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจที่เท่าเทียม และมือที่เปี่ยมด้วยพลัง”
โดยงานนี้มีนายวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิผึ้งหลวง อัศวิน , นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , นางสาวสนธยา บุณยภูษิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมคนพิการ เข้าร่วมงานด้วย
ข้อมูลการสมัคร - ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568
ผ่าน Facebook : Heart in Hand Line@ : @heartinhand หรือสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์