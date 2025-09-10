นายก ส.คนพิการภาคตะวันออก วอน “อนุทิน” ให้สิทธิเข้าถึงโครงการคนละครึ่งกับคนพิการแบบถ้วนหน้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก วอน “รัฐบาลอนุทิน” ให้สิทธิเข้าถึงโครงการคนละครึ่งกับคนพิการแบบถ้วนหน้า ชี้เป็นโครงการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้จริงแต่ที่ผ่านมากลับมีคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวเพียง 1 ล้านคนจากจำนวนผู้พิการ ทั่วประเทศที่มีกว่า 2.3 ล้านคน
วันนี้ ( 10 ก.ย.) ดร.ณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและอุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย พร้อมขอเป็นตัวแทนคนพิการทั่วประเทศในการเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่เท่าเทียมแก่คนพิการ พร้อมอ่านแถลงการณ์สมาคมฯ ถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ใน 3 ข้อเรียกร้องใหญ่ คือ
1. เรื่องการประกอบอาชีพและรายได้ ด้วยการขอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ที่ปัจจุบันยังไม่มีการจ้างงานที่คอบตามจำนวน หรือบางหน่วยงานแทบจะไม่มีการจ้างงานคนพิการเลย
2.เรื่องสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ด้วยการเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ เนื่องจากเบี้ยคนพิการจำนวน 800 บาทที่ได้รับในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นปัจจุบัน ที่สำคัญเบี้ยคนพิการ ไม่ได้รับการปรับขึ้นมานานหลายปีแล้ว
3. เรื่องการเข้าถึงโครงการภาครัฐอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลอ้างอิงจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำลังจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน
พร้อมบอกว่าปัจจุบันคนพิการในประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 2.3 ล้านคน แต่กลับมีคนพิการแค่เพียง 1 ล้านคนเท่านั้นที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนเจนและได้สิทธิ์ดังกล่าว วันนี้ตนเองจึงขอเป็นตัวแทนสมาคมคนพิการและพี่น้องคนพิการทั่วประเทศ ขอความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรัฐบาลชุดใหม่ใน 3 ประเด็นหลักที่ได้กล่าวไป เพื่อให้คนพิการซึ่งเกือบทั้งหมด คือกลุ่มเปราะบางที่ยากจนและด้อยโอกาส
ทั้งนี้การให้คนพิการได้เข้าถึงโครงการคนละครึ่งแบบถ้วนหน้า จะเป็นการช่วยลดค่าคอรงชีพให้กับคนพิการได้อย่างดีเยี่ยม
และยืนยันว่าโครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้จริง ประกอบกับ 3 ข้อเสนอที่ได้ขอไปยังรัฐบาลล้วนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐสามารถตอบสนองได้ทันที
“ แต่ในกระบวนการทำงานเราอาจถูกมองข้าม และลืมไปว่าคนพิการยังเป็นกลุ่มคนในสังคม จึงอยากให้รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงจ้างงานคนพิการพอดี เราจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลคนพิการด้วย” นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก กล่าว