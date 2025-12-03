xs
ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จับมือกับ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย จัดเวิร์กชอปส่งเสริมสุขภาวะและความทรงจำในผู้สูงวัย เดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ตอบรับเทรนด์ซิลเวอร์เอจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสมองและความทรงจำในกลุ่มผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกกำกับดูแลสุขภาวะและสมาธิด้านความทรงจำในผู้สูงวัย" ภายในงานการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 28 ของสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย โดยภายในงาน ได้จัดให้มีเวิร์กชอปมอบความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกิจกรรมแจกชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ แบรนด์ โกลด์ (BRAND’S Gold) ไลน์ผลิตภัณฑ์พรีเมียมสำหรับผู้สูงอายุ ที่บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.พันโทหญิง สุพิน ชมภูพงษ์ นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย กล่าวว่า “สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมการวิจัย การศึกษา และสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย กิจกรรมสำคัญของสมาคมฯ คือ การประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการดูแลและรักษาโรคทางระบบประสาทและสมองในอนาคต 

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งที่ 28 นี้ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว ยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านประสาทวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ‘การฝึกกำกับดูแลสุขภาวะและสมาธิด้านความทรงจำในผู้สูงวัย’ ที่มุ่งนำความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความทรงจำของผู้สูงอายุ ตลอดจนนำไปใช้ในการดูแลรักษาทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลโดยเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติจริงร่วมกัน สมาคมฯ ขอขอบคุณบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม SKT Workshop ในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาคเอกชนและสถาบันวิชาการ ที่จะช่วยสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในระยะยาวอย่างแท้จริง”


ศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์สมาธิบำบัด SKT กล่าวว่า “เมื่อวัยเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายด้าน โดยเฉพาะความเสื่อมของสมอง ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจดจำ เช่น ความจำที่ลดลง การจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการดูแลตนเอง การสื่อสารและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้ การดูแลสุขภาวะสมองของผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SKT Workshop ภายใต้หัวข้อ 'การฝึกบำบัดดูแลสุขภาวะและสมองด้านความทรงจำในผู้สูงวัย' จึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการดูแลและฟื้นฟูสุขภาวะสมองของผู้สูงอายุ โดยเน้นการนำองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการ แพทย์ นักวิจัย และบุคลากร ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยอย่างยั่งยืน


การทำสมาธิบำบัด SKT คือ การนำเทคนิคของการทำสมาธิแบบอานาปานสติ โยคะ ชี่กง มาผสมผสานกันในการปฏิบัติแบบ
กายประสานจิตในการดูแลสุขภาพ ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบองค์รวม ได้แก่

⦁ การออกกำลังกายระดับปานกลาง: การออกกำลังกายทุกวันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของสมอง โดยแนะนำให้ใช้การออกกำลังกายและการบำบัดด้วยการทำสมาธิ SKT ควบคู่กันไป

⦁ อาหารเพื่อสุขภาพ: อาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองโดยรวม พร้อมปรับสมดุลการเผาผลาญและสารอาหารในร่างกายให้เหมาะสม

⦁ สุขภาพจิต: การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต รวมถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่ท้าทาย เช่น การทำสมาธิและ
เกมฝึกสมอง สามารถช่วยเสริมสร้างความคมชัดทางความคิดและต่อสู้กับภาวะสมองเสื่อมได้ โดยสามารถทำร่วมกับการทำสมาธิ SKT รายวันได้

⦁ การพักผ่อนและการนอนหลับอย่างเพียงพอ: การนอนหลับอย่างมีคุณภาพสำคัญต่อการรักษาความทรงจำและสุขภาพสมองโดยรวม ทั้งนี้ แนะนำให้ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการทำสมาธิ SKT เพื่อช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

⦁ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม: การรักษาปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในสังคม เป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การส่งเสริมการทำงานของสมองและสติปัญญา

⦁ การจัดการกับความเครียด: เพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองและลดผลกระทบเชิงลบต่อความจำ ผ่านการบำบัดด้วยการ
ทำสมาธิ SKT

⦁ ฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มคลื่นสมอง: การฝึกสมาธิ SKT ทุกวันช่วยเพิ่มคลื่นสมองอัลฟ่า ธีตา และแกมมา ที่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาการทำงานของสมอง

ภญ.จันทิมา เปี่ยมชัยวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดช่องทางการแพทย์ (ประเทศไทยและอินโดไชน่า) บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
(Aged Society) โดยมีสัดส่วนประชากรสูงวัยกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการดูแลตนเองในทุกช่วงวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลสุขภาพสมองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการเสื่อมสภาพของสมองเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ด้วยเหตุนี้ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแนวโน้มทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานยังให้ความสำคัญกับการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งผลให้การดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากรนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพสมองและความทรงจำของผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ให้การสนับสนุนสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ในการจัดกิจกรรม ‘SKT Workshop’ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ ความสุขในการดำรงชีวิต ตลอดจนศักยภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน นอกจากความร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิชาการแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกช่วงวัย”


ภายในงาน นอกจากจะมีเวิร์กชอปให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีกิจกรรมแจกชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ โกลด์ (BRAND'S Gold) ซึ่งเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์พรีเมียมสำหรับผู้สูงอายุที่ซันโทรี่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแรกภายใต้แบรนด์ โกลด์ ที่ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิม คือ โปรเบปทิเจน ซุปไก่สกัด ผสมสารสกัดจากไก่ ที่ผสานคุณประโยชน์จาก Hydrolysed Chicken Extract (สารสกัดจากไก่) เอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ พร้อมเสริมด้วยวิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน

“บริษัทฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุไทย ผ่านทั้งการยกระดับองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยเฉพาะ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืน
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการแบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม” ภญ.จันทิมา กล่าวทิ้งท้าย





