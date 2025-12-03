จีนมอบ 30 ล้านบาท ช่วยน้ำท่วมใต้ ย้ำสัมพันธ์แน่นแฟ้น "จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน"

รัฐบาลจีนและองค์กรจีนในประเทศไทย ร่วมมอบเงินบริจาคกว่า 30 ล้านบาท ผ่านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ สะท้อนความเป็น "มหามิตร" เสมือนครอบครัว
วันนี้ (3 ธ.ค.) นายจาง เจี้ยนเว่ย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
เอกอัครราชทูตจีนกล่าวแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก พร้อมเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำที่เข้มแข็งของรัฐบาลไทย พื้นที่ประสบภัยจะได้รับการฟื้นฟูในเร็ววัน
นายจาง เจี้ยนเว่ย์ เปิดเผยว่า ภายหลังเกิดอุทกภัย สมาคมและองค์กรต่างๆ ของจีนทั้งในไทยและจีน ได้ทยอยแสดงความจำนงค์ช่วยเหลือ โดยล่าสุดมีการรวบรวมเงินบริจาคเพิ่มเติมอีกกว่า 30 ล้านบาท มอบผ่านนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันระหว่างสองประเทศ
เอกอัครราชทูตจีนยังได้กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งช่วยกระตุ้นมิตรภาพและความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยจีนพร้อมที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับไทย ทั้งในด้านการค้าสินค้าเกษตร เช่น การซื้อขายข้าว และการส่งเสริมการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศ
ในโอกาสเดียวกัน นายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะ ได้เข้ามอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ล้านบาท ด้วย
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีน องค์กรจีน และมูลนิธิต่างๆ ในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย โดยระบุว่า นี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็น "มหามิตร" และความสัมพันธ์ที่เสมือนครอบครัว ตามวลี "จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน" พร้อมให้คำยืนยันว่า เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของพื้นที่ประสบภัยด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม