รมว.ยธ.เผย 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ยังไม่ชัด ส่วนเส้นเงิน "ช." ขอตรวจสอบก่อน พร้อมประสาน ผบช.ภ.9

รมว.ยุติธรรม เผย 7 รายชื่อนักการเมืองเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ยังไม่ชัด แต่ในส่วนนักการเมือง ช. เตรียมประสาน ตำรวจ ภ.9-ผู้การฯ สงขลาพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญ เรื่องไหนยังไม่ทำต้องทำ เรื่องไหนไม่ถูกต้องแก้ไข ย้ำ ปัญหาสแกมเมอร์เป็นปัญหาหลักที่ นายกฯ ให้ความสำคัญ
วันที่ 4 พ.ย.พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีนักการเมือง 7 คน บุคคลที่เกี่ยวข้องในรัฐบาล ว่า ทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการตรวจสอบแล้วยังไม่พบในส่วนนักการเมืองทั้ง 7 คน แต่บางส่วนที่ดำเนินการตามที่เป็นข่าวได้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดจริง โดยวันนี้ได้ประสานงานเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มาพูดคุยและมาดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นอีกครั้ง รวมถึงได้ประสานไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ด้วย
ส่วนเรื่องของเส้นเงินนักการเมือง ช. พลตำรวจโท รุทธพล บอกว่า ขอไปตรวจสอบก่อน ซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ที่กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่จับกุมคดีพนันออนไลน์ พบความเสียหาย 35,000 ล้านบาท โดยกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม และช่วงบ่ายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีจะกลับไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง
สำหรับเมื่อวานนี้เอกอัครราชทูตจีนที่มาพบได้ให้ความสำคัญกับเรื่องประสานความร่วมมือทางด้านกฎหมาย และในเรื่องของสแกมเมอร์ ซึ่งยังได้พบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ และเราก็ให้ความสำคัญในการปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อวานนี้ยังได้มีโอกาสพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ร่วมพูดคุยกันด้วย
ส่วนที่จะเริ่มมาดูคดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทั้งหมดใช่หรือไม่ /พบตำรวจโทรุทธพล ระบุว่า เจ้าของนำคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาตรวจสอบดูอีกครั้ง โดยยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมีอำนาจที่จะดำเนินคดี แต่กำชับให้ไปทำให้ถูกต้อง อันไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ให้ไปทำ
ในส่วน 7 รายชื่อ พลตำรวจโทรุทธพล บอกว่าไม่ยืนยัน แต่ในส่วนของตนจะดูในส่วนที่จะตั้งแนวทางการสืบสวนที่ให้กรม สอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอดูแล แต่ใน 7 รายชื่อนี้ได้มีการสอบถามไป ซึ่งยังไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นใคร แต่จะพยายามตรวจสอบ ในส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญหลักของนายกรัฐมนตรี
ส่วนจะตั้งต้นอย่างไรนั้น พลตำรวจโทรุทธพล บอกว่า เห็นก็ต้องไปตรวจสอบในเรื่องของเส้นเงิน และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยนักการเมือง ช. ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว พร้อมย้ำ ว่าได้ประสานไปทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่จะต้องมาพูดคุย สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำก็ควรจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรแก้ไข
พลตำรวจโทรุทธพล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของสแกมเมอร์เป็น ปัญหาหลัก ซึ่งที่ผ่านมา วอร์รูม โดยการกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถที่จะช่วยเหลือเหยื่อที่กำลังจะโอนเงิน ซึ่งต้องยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยหลังจากนี้จะหยิบยกมาเป็นโมเดลการทำงานให้กองบัญชาการตำรวจภูธรทั้ง 9 ภาค มอนิเตอร์ในเรื่องของการโอนเงิน-บัญชีม้า ซึ่งหากทราบแหล่งที่มา ก็จะสามารถเข้าถึงบัญชี และสามารถพูดคุยข้อมูลกับผู้เสียหายได้