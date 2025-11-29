“วินธัย” ชี้หนุ่มจีนเหยียบทุ่นระเบิดเหตุกัมพูชาไม่ยอมเก็บกู้ ยัน ทบ.พร้อมช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแม้เหยื่อเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์

โฆษก ทบ.แจงเหตุชายจีนเหยียบระเบิดชายแดน ชี้ชัดเกิดจากปัญหาที่กัมพูชาไม่ยอมเก็บกู้และลอบวางใหม่ เผยกองทัพบกช่วยเหลือทันทีที่ตรวจพบ ย้ำดูแลเท่าเทียมตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แม้ผู้ประสบเหตุเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ พร้อมแจ้งขั้นตอนแก่สถานทูตจีน
วันนี้(29 พ.ย.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีชายชาวจีนลักลอบเข้าไทยและเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล และอยู่ระหว่างสอบสวนเนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ทางออนไลน์ ว่า พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ปนเปื้อนที่ฝ่ายไทยกำลังเก็บกู้ แต่เหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาใหญ่คือ ฝ่ายกัมพูชายังคงวางทุ่นระเบิดตลอดแนวชายแดน ในลักษณะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยและกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบการใช้ทุ่นระเบิดชนิดใหม่ เช่น PMN-2 จำนวนมาก
พลตรี วินธัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรืออาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการ Cyber Scam แต่กองทัพบกยังคงยึดหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญ และให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มขีดความสามารถทันทีที่ตรวจพบ
โฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า เมื่อได้รับแจ้งเหตุหน่วยเฉพาะกิจชายแดนได้ใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจสอบพื้นที่ทันที เพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บในสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากทุ่นระเบิดตกค้าง และเมื่อพบตัวเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด ทั้งหมดดำเนินการด้วยหลักปฏิบัติเดียวกับการช่วยเหลือประชาชนไทยทุกประการ
โฆษกกองทัพบกย้ำว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมายของผู้ประสบเหตุ ส่วนการดำเนินการด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนภายหลังจากอาการของผู้บาดเจ็บอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ว
ขณะเดียวกัน ได้แจ้งเหตุและขั้นตอนการช่วยเหลือไปยังสถานเอกอัครราชทูตจีน เพื่อให้ครอบครัวผู้บาดเจ็บรับทราบ และเพื่อยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับชีวิตของชาวจีนผู้ประสบเหตุรายนี้ไม่ต่างจากประชาชนของตนเอง