สถานทูตจีนประสานช่วยเหลือหนุ่มยูนนานเหยียบทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้ว เผยอาการยังทรงตัว

สถานเอกอัครราชทูตจีนประสานงานฝ่ายไทย เหตุหนุ่มชาวจีน จากมณฑลยูนนาน เหยียบทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้ว เผยอาการยังทรงตัว ติดตามใกล้ชิต เพื่อให้การช่วยเหลือ
วันนี้(29 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.07 น. เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความกรณีเหตุการณ์ชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้เกิดเหตุการณ์ชาวจีนรายหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิดในบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาและได้รับบาดเจ็บ ภายหลังเกิดเหตุ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รีบติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยโดยด่วน เพื่อประสานให้ฝ่ายไทยให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
“ขณะนี้ชาวจีนที่ได้รับการบาดเจ็บรายดังกล่าวมีอาการทรงตัว สถานเอกอัครราชทูตจีนจะยังคงติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวจีนรายนี้ต่อไป”
ทั้งนี้ เมื่อเช้าที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กองกำลังบูรพา มีผู้ลักลอบข้ามมาฝั่งไทยและเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อเวลา 05.50 น ของวันที่ 29 พ.ย.68 บริเวณป่าละเมาะห่างจาก ถ.ศรีเพ็ญ ประมาณ 80-90 เมตร บริเวณบ้านหนองจาน หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 จึงได้นำโดรนขึ้นตรวจสอบประเมินสถานการณ์ พบชายชาวต่างชาติ ได้รับบาดเจ็บคาดว่าเหยียบกับระเบิดและร้องขอความช่วยเหลือด้วยภาษาอังกฤษ จึงได้นำทีมชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) เข้าปฏิบัติการให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร และ ตชด.เฝ้าระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัย และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบพาสปอร์ต ชื่อนาย SHI JINGUI ชาวจีน มณฑลยูนนาน อายุ 26 ปี คาดว่าน่าจะลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทย โดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ปนเปื้อนระเบิด บ.หนองจาน ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของฝ่ายไทยยังไม่แล้วเสร็จ