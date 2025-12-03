ภัยเงียบ!! ลูกค้าโพสต์เตือนโรงหนังเปิด "เครื่องผลิตโอโซน" ใกล้ผู้คน ย้ำหากใช้ผิดวิธีอันตรายร้ายแรง

ลูกค้าหนุ่มรายหนึ่งโพสต์เล่าเหตุการณ์หลังได้กลิ่นแปลกจากโรงหนัง ก่อนพบเครื่องโอโซนเปิดทิ้งไว้เพื่อ "ฟอกอากาศ" เจ้าตัวรีบเข้าไปเตือนพนักงานถึงพิษภัยร้ายแรงของก๊าซโอโซน ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากความเข้มข้นสูง พร้อมแนะสามารถใช้ได้ในขณะที่ไม่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณนั้น
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Narong Wonggasem" ได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์หลังได้กลิ่นแปลกจากโรงหนัง ก่อนพบเครื่องโอโซนเปิดทิ้งไว้ โดยผู้โพสต์เล่าว่า "เดินออกมาจากโรงหนัง Major Group จมูกบอกเลยว่าผิดปกติ หูเริ่มหาเสียงผิดปกติ และตาเริ่มมองหาต้นกลิ่น พอเห็นเข้าแทบช็อก!
รีบเดินไปบอกน้องพนักงาน ว่าน้องเอามาเปิดไว้เหรอ น้องบอกใช่ เป็นการฟอกอากาศ เลยรีบบอกน้องว่า มันคือโอโซนนะ มันอันตราย อยู่บนบรรยากาศน่ะดี แต่อยู่ข้างล่างมันเป็นพิษ "มันเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้นะครับ ถ้าความเข้มข้นสูง" น้องทำหน้าดูไม่เชื่อ และย้ำว่าเป็นการฟอกอากาศ
"น้องไม่เคยได้ยินข่าวว่าแมวตายยกบ้านเพราะเจ้าของไม่ทราบ เปิดทิ้งไว้เหรอ?" ผมถาม น้องบอกไม่เคย
"น้อง search หาอ่านซิ มีข่าว" ผมบอก ในยุคที่การหาข้อมูลง่ายแค่พริบตา เทียบกับยุคที่ผมต้องเข้าห้องสมุดค้นตำรา แต่พบว่าก็ยังไม่จูงใจให้คนหาความรู้เท่าไรนัก
"แล้วผมจะแจ้งให้ว่ามีลูกค้าบอกนะครับ..." น้องตอบสนองสิ่งที่ไม่รู้ได้แค่นี้ ผมดูแล้วเป็นห่วง เลยบอกว่า "พี่ว่าปิดก่อน แล้วไปหาความรู้เรื่องการใช้เครื่องทำโอโซน จนมั่นใจว่าน้อง "รู้" และจัดการได้ถูกค่อยเอามาใช้ดีกว่า ถ้าน้องจะใช้ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตบริเวณนี้แล้ว เช่นตอนโรงหนังปิดค่อยนำมาใช้และกั้นบริเวณนะครับ" บอกไปแล้วก็หวังว่าน้องจะเชื่อ ในฐานะลูกค้าคงทำได้แค่นี้
ผมเป็นลูกค้าประจำโรงหนัง ชื่นชมเจ้าของที่ทำธุรกิจนี้มาให้เราได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และน่าเห็นใจน้องๆ อยากให้มีคนให้ความรู้ จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนทำงาน และลูกค้าครับ สุดท้าย ผมคิดหลายรอบ เพราะเกรงใจโรงหนังเขา เราก็แฟนประจำโรงหนัง อยากให้คนมาดูหนังเยอะๆ ผมจะได้มีโรงหนังดีๆ ดู แต่ห่วงน้องๆ ที่ทำงานด้วยมากๆ เพราะต้องมาทำงาน และเจอบ่อยๆ กว่าเรา แต่เชื่อว่าคนที่ Follow เราอยู่จะช่วยสื่อสารความรู้นี้ออกไป อย่างน้อยเห็น หรือได้กลิ่นก็จะได้นึกถึง post นี้ครับ และคนอ่านจะแยกแยะออกถึงเจตนาที่ดีในการมีเครื่อง Ozone และจุดปรับปรุงในการให้ความรู้ และทำป้ายเตือนติดที่เครื่อง กันการใช้ที่ไม่ถูกต้องครับ
แปะไว้อ่านเพิ่มเติม สำหรับชาว Nerd
อันตรายหลักของเครื่องสร้างโอโซนคือการปล่อยก๊าซโอโซน (O₃) ซึ่งเป็นก๊าซพิษต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อมีความเข้มข้นสูงเกินกว่าระดับที่ปลอดภัย
ภัยอันตรายต่อสุขภาพ การสูดดมโอโซนที่ผลิตจากเครื่องสร้างโอโซน โดยเฉพาะในระดับความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดกลิ่น (ซึ่งมักสูงกว่าระดับที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่ร่วมกับมนุษย์) อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
ระบบทางเดินหายใจ : เกิดการระคายเคืองตา จมูก และลำคอ มีอาการไอ แน่นหน้าอก และหายใจลำบาก ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด และอาจทำให้เนื้อเยื่อปอดเสียหายอย่างถาวร กระตุ้นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ให้รุนแรงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มเสี่ยง : เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ที่มีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
ภัยอันตรายอื่นๆ
การเกิดสารพิษใหม่: โอโซนสามารถทำปฏิกิริยากับสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มีอยู่ในอากาศภายในอาคาร ก่อให้เกิดสารอันตรายใหม่ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) และอนุพันธ์อื่นๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพโดยรวม
ความเสียหายต่อวัสดุ: โอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง สามารถทำให้วัสดุบางประเภท เช่น ยางแตกหัก เส้นใยผ้าเปราะบางลง และทำให้สีย้อมหรือเม็ดสีในภาพเขียนซีดจางได้
ระดับความปลอดภัยของโอโซน ระดับโอโซนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในอาคารที่มีคนอยู่ ตามการกำหนดขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) คือไม่ควรเกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
หากต้องการใช้เครื่องสร้างโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค (ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้นสูง) ควรดำเนินการในขณะที่ไม่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณนั้น และต้องมีการระบายอากาศที่ดีหลังการใช้งานเพื่อให้โอโซนสลายตัวเป็นออกซิเจนจนหมดก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าไป การทำความรู้จักกับคุณและโทษของก๊าซโอโซนสามารถช่วยให้คุณใช้งานเครื่องสร้างโอโซนได้อย่างระมัดระวังและปลอดภัย โอโซนอยู่ข้างบนดี อยู่ข้างล่างอันตราย"