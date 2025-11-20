10 เดือนจดไอพี 62,961 คำขอ ป๊อปมาร์ทแชมป์ยื่นเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยสถิติจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาช่วง 10 เดือน ปี 68 มีจำนวน 62,961 คำขอ เพิ่มขึ้น 7.80% เป็นการจดเครื่องหมายการค้ามากสุด 46,525 คำขอ เพิ่มขึ้น 9.25% ฮือฮา ป๊อปมาร์ท แชมป์ยื่นจดเครื่องหมายการค้ากลุ่มอาร์ตทอย ทั้งมอลลี่ สคัล แพนด้า ลาบูบู้ และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ส่วนสิทธิบัตรยื่นจด 6,929 คำขอ เพิ่ม 2.76% สิทธิบัตรออกแบบ 5,442 คำขอ ลด 2.29% อนุสิทธิบัตร 4,065 คำขอ เพิ่ม 15.94%
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในไทย ช่วง 10 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ต.ค.) พบว่ามีการยื่นคำขอสูงถึง 62,961 คำขอ เพิ่มขึ้น 7.80% โดยในนี้เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 46,525 คำขอ เพิ่มขึ้น 9.25% เป็นคนไทย 52% และต่างชาติ 48% โดยสินค้าที่ขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ บริการด้านการขายและการตลาด 6,050 คำขอ สินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและความงาม 5,952 คำขอ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย 8,173 คำขอ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,913 คำขอ และผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย 3,638 คำขอ
ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ป๊อปมาร์ท (สิงคโปร์) โฮลดิ้ง พีทีอี.แอลทีดี 236 คำขอ เป็นกลุ่มสินค้าอาร์ตทอย ได้แก่ มอลลี่, สคัล แพนด้า, ลาบูบู้, ดิมู่, ครายเบบี้, ฮิโรโนะ, ปั๊กกี้, สวีต บีน และยังมีฟิกเกอร์ขนาดใหญ่ ตุ๊กตาผ้า พวงกุญแจ และกระเป๋า เป็นต้น รองลงมาคือ บริษัท เดอะ เกรท ไอเดีย จำกัด 108 คำขอ บริษัท คอสมี่ จำกัด 99 คำขอ เอ็มซี โอ (ไอพี) โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 78 คำขอ และเอสเอ็ม เอนเตอร์เทนเมนท์ โค., แอลทีดี 76 คำขอ
ส่วนการจดสิทธิบัตร มีการยื่นคำขอ 6,929 คำขอ เพิ่มขึ้น 2.76% สัดส่วนเป็นคนไทย 11% ต่างชาติ 89% เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ เป็นต้น และนวัตกรรมที่ยื่นจดมากสุด 5 อันดับ ได้แก่ วัสดุเหล็กกล้า 179 คำขอ นวัตกรรมแอนติบอดี้และยาชีววัตถุ 95 คำขอ นวัตกรรมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 65 คำขอ ระบบสื่อสารและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 33 คำขอ และเคมีอินทรีย์ 26 คำขอ
สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบ มีการยื่นคำขอ 5,442 คำขอ ลด 2.29% โดยเป็นคำขอคนไทย 68% ต่างชาติ 32% และการออกแบบที่ยื่นคำขอมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลวดลายผ้า 861 คำขอ รถยนต์ 522 คำขอ บรรจุภัณฑ์ 448 คำขอ เครื่องประดับ 346 คำขอ และเฟอร์นิเจอร์ 288 คำขอ
ทางด้านการยื่นจดอนุสิทธิบัตร มีจำนวน 4,065 คำขอ เพิ่ม 15.94% เป็นคำขอคนไทย 92% ต่างชาติ 8% โดยนวัตกรรมที่มีการยื่นมากสุด 5 อันดับ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 476 คำขอ ยาสมุนไพร 207 คำขอ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย 57 คำขอ สารพันธุกรรม 20 คำขอ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง 14 คำขอ
ขณะที่ลิขสิทธิ์ มีการยื่นแจ้งข้อมูล 11,531 ผลงาน ลด 11.81% โดยคนไทยยื่น 99% ต่างชาติ 1% ผลงานที่แจ้งมากสุด 5 อันดับ ได้แก่ ศิลปกรรม 4,093 ผลงาน วรรณกรรม 3,517 ผลงาน ดนตรีกรรม 2,583 ผลงาน โสตทัศนวัสดุ 821 ผลงาน และสิ่งบันทึกเสียง 303 ผลงาน ซึ่งสถิติข้างต้น ยังไม่สะท้อนภาพรวมงานสร้างสรรค์ได้ทั้งหมด เพราะลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ แต่กรมจะผลักดันให้มีการมายื่นจดแจ้งเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงกรณีเกิดข้อพิพาท และเป็นช่องทางให้ผู้อื่นเข้าถึงผลงานและขอใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม กรมมีแผนที่จะพัฒนางานบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้า สิ่งประดิษฐ์ และจัดให้มีช่องทางเร่งรัด (Fast Track) ที่จดทะเบียนได้เร็วขึ้น ทั้งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการค้า โดยมีแผนที่จะเพิ่มสาขานวัตกรรมและสินค้าที่สามารถยื่นจดผ่านช่องทาง Fast Track ให้มากขึ้นต่อไป