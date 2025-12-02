เชียงราย-สงขลา รวมใจ “ฮัก หาดใหญ่” ส่งกองหนุน 4 ตัน ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างมีกลยุทธ์ เน้น “ไม่เพิ่มภาระ” พื้นที่ปลายทาง

อบจ.เชียงรายผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ส่ง “ธารน้ำใจ 4 ตัน” จากเหนือสุดแดนสยามสู่เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ถึงมือ ไม่เพิ่มภาระ” มุ่งช่วยผู้ประสบภัยกว่า 50,000 คน พร้อมย้ำเจตนารมณ์ “ฮัก หาดใหญ่” คืออ้อมกอดจากพี่น้องเชียงรายสู่ภาคใต้ในยามวิกฤต
วันนี้ ( 2 ธ.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ผนึกกำลังในโครงการ “ฮัก หาดใหญ่” ร่วมกับ“ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” ทำพิธีส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักรวมกว่า 4 ตัน โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อของไปรษณีย์ไทย จังหวัดเชียงราย เดินทางจากเหนือสุดแดนสยาม มุ่งหน้าสู่ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็น “กองหนุน” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการบริจาค แต่เป็นการส่งมอบความช่วยเหลือที่ถูกออกแบบด้วย “ยุทธศาสตร์ถึงมือ ไม่เพิ่มภาระ”โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของโลจิสติกส์และการสื่อสารกับสื่อท้องถิ่น เพื่อลดขั้นตอนการจัดการและภาระงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัย
นายอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เปิดเผยว่า การเลือกเทศบาลเมืองควนลังเป็นจุดส่งมอบหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความท้าทาย 3 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. การดูแลในศูนย์อพยพ - อาคารเทศบาลเมืองควนลัง ชั้น 5 เป็นศูนย์อพยพที่มีผู้ประสบภัยพักพิง 293 คน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 25 คน
2. ความท้าทายของเมืองขยาย - แม้ตัวเลขในศูนย์ฯ จะเป็นภาพที่จับต้องได้ แต่ประชากรในเขตเทศบาลเมืองควนลังมีรวมเกือบ 50,000 คน ซึ่งเป็นเมืองขยายที่มีการเติบโตสูง ทำให้ความเสียหายจากอุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น การช่วยเหลือจึงต้องครอบคลุมทั้งเมือง
3. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ - เทศบาลเมืองควนลังทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในการประเมินความเสียหาย วางแผนเยียวยา และฟื้นฟูสำหรับประชากรเกือบ 50,000 คนในพื้นที่
“ธารน้ำใจ 4 ตันนี้ จะถึงมือเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งเป็นศูนย์อพยพที่ดูแลผู้ประสบภัย 293 คน และเป็นจุดช่วยเหลือประชาชนเกือบ 50,000 คนในพื้นที่เมืองขยาย” นายก อทิตาธร กล่าว
ด้าน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภารกิจนี้คือการแสดงความผูกพันในฐานะพี่น้องร่วมชาติ โดยย้อนถึงประสบการณ์ที่เชียงรายเคยได้รับน้ำใจจากคนทั้งประเทศเมื่อครั้งประสบภัยพิบัติ
“เราเคยได้รับน้ำใจจากคนทั้งประเทศ ตอนเชียงรายประสบภัย วันนี้เรากำลังคืนกลับไปในฐานะพี่น้องชาติเดียวกัน” ผู้ว่าฯ ชูชีพ กล่าว
นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ยังชื่นชมการทำงานแบบ “เจาะจุด” ที่เลือกโฟกัสไปที่ควนลัง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อ 9 จังหวัดภาคใต้มีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 3 ล้านคน และหาดใหญ่เผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี
โครงการ “ฮัก หาดใหญ่–ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” เป็นการบูรณาการพลังร่วมที่เข้มแข็งจาก 6 หน่วยงานหลัก และ 1 สถาบันการศึกษา ได้แก่
• แกนกลางด้านนโยบาย - จังหวัดเชียงรายและ อบจ.เชียงราย (นำโดย ผู้ว่าฯ ชูชีพ และ นายก นก)
• โลจิสติกส์ - ไปรษณีย์ไทย จังหวัดเชียงราย ที่รับหน้าที่ขนส่งด้วยระบบติดตามได้
• สื่อสาร/เชื่อมโยง - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสำนักข่าวนครเชียงรายนิวส์ ร่วมกับ สำนักข่าวสงขลาโฟกัส(ทำหน้าที่รับมอบและกระจายความช่วยเหลือในพื้นที่)
• จุดรับบริจาคหลัก - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
• การสนับสนุนเครือข่าย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ความโดดเด่นของยุทธศาสตร์ “ถึงมือ ไม่เพิ่มภาระ” คือ การใช้เครือข่ายท้องถิ่นอย่าง สงขลาโฟกัส และ เทศบาลเมืองควนลัง ในการรับมอบและกระจายสิ่งของ เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนทางธุรการ (Administrative Burden) และลดภาระงานคัดแยกซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังเร่งฟื้นฟู
โครงการ “ฮัก หาดใหญ่” ซึ่งมีความหมายทั้ง “รัก” และ “การกอด (Hug)” ในภาษาเหนือ จึงเป็นมากกว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์ แต่คือ “อ้อมกอดทางใจ” จากชาวเชียงรายที่ยืนยันว่าพี่น้องชาวสงขลาและหาดใหญ่ “ไม่ได้อยู่ลำพัง” ในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูนี้