การบินไทย ขนส่งของช่วยเหลือ JICA สู่หาดใหญ่ พร้อมเปลี่ยนเครื่องลำใหญ่ รองรับการเดินทางเพิ่ม

การบินไทย ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) พร้อมเปลี่ยนขนาดเครื่องบินรองรับการขนส่งและการเดินทางสู่หาดใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยสิ่งของฉุกเฉินที่จัดส่งประกอบด้วยเต็นท์ แผ่นรองนอน ผ้าห่ม แผ่นพลาสติก ถังน้ำ เครื่องกรองน้ำ และอื่นๆ รวมปริมาณทั้งสิ้น 14 ตัน
นอกจากนี้ การบินไทย ได้ปรับเปลี่ยนแบบเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางหาดใหญ่บางเที่ยวบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และรองรับปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ