M STUDIO ประกาศความร่วมมือกับ SHOWBOX ค่ายหนังยักษ์ใหญ่เกาหลี เดินหน้าโคโปรดักชัน–ลงทุนร่วม เพื่อสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก!

กรุงเทพฯ – M STUDIO ประกาศความร่วมมือกับ SHOWBOX หนึ่งในสตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ผู้สร้างผลงานระดับบล็อกบัสเตอร์มากมายอย่าง Exhuma, The Host, ร่างทรง, The Thieves, A Taxi Driver, The Man Standing Next และภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องที่ทำรายได้ถล่มทลายทั้งตลาดเอเชียและทั่วโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาบทภาพยนตร์และร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ไทย รวมถึงความร่วมมือในการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยไปทั่วโลก
นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Showbox ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ เอ็ม สตูดิโอ ในการผลักดันคอนเทนต์ไทยให้เติบโตในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เรามีความเชื่อมั่นในความแข็งแรงของทีมสร้างสรรค์ไทย และเมื่อได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง SHOWBOX ซึ่งเป็นหนึ่งในสตูดิโอที่มีประสบการณ์ยาวนานและผลงานโดดเด่นระดับโลก จะสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต และเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยได้เรียนรู้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในครีเอทีฟอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยความสำเร็จของภาพยนตร์และซีรีส์ที่สามารถครองตลาดทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เราจึงพร้อมผลักดันโปรเจกต์ร่วมกันทั้งด้านการผลิต การลงทุน และการจัดจำหน่ายในตลาดที่ใหญ่ขึ้น”
ด้าน Judy Ahn HEAD Of International Business, SHOWBOX กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีพัฒนาการโดดเด่นและและมีเอกลักษณ์ที่คนดูต่างประเทศให้ความสนใจและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จากผลงานที่ได้รับรางวัลและการซื้อไปจัดจำหน่ายในหลายประเทศ อย่างภาพยนตร์ ธี่หยด ทั้ง 3 ภาค เราเห็นศักยภาพของเอ็ม สตูดิโอ ในฐานะพันธมิตรที่แข็งแรง มีความเข้าใจทั้งตลาดไทยและตลาดภูมิภาค จะช่วยให้เราพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆ ร่วมกัน พร้อมสร้างโปรเจกต์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมในหลายประเทศได้มากขึ้น”
ด้วยกระแสภาพยนตร์เอเชียที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสำเร็จของภาพยนตร์เกาหลีและไทยในเวทีโลก ความร่วมมือระหว่าง M STUDIO และ SHOWBOX จะเป็นแรงผลักดันใหม่ที่ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ครั้งสำคัญ โดยเฉพาะตลาดที่กำลังขยายตัวอย่าง อาเซียน อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป