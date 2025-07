ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีชวนชมเบื้องหลังงานศิลป์ภาพยนตร์เกาหลี นิทรรศการ ‘Production Design: Scene Architects Build On-Screen Worlds’

ทุกท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการ ‘Production Design: Scene Architects Build On-Screen World’ ได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี แกลเลอรี ชั้น 1 และ ชั้น 2 ในจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก (@koreanculturalcenterTH) .

นิทรรศการจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของศิลปะภาพยนตร์เกาหลีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2568 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ภายในนิทรรศการ มีการจัดแสดงผลงานที่หลากหลาย เช่น สตอรี่บอร์ดแบบภาพรวมแนวคิดแบบแปลนฉาก และงานออกแบบกราฟิกจากภาพยนตร์ของผู้กำกับศิลป์ชื่อดังอย่าง ภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave และ The Handmaiden โดย รยูซองฮี ซึ่งได้รับรางวัล The Vulcan Award of the Technical Artist จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ในปี 2016 รวมถึง ภาพยนตร์เรื่อง Hansan: Rising Drago โดย โจฮวาซอง และภาพยนตร์เรื่อง Kill Boksoon กับ Kingmaker โดย ฮันอารึม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงวิดีโอประกอบฉากที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบจำลองกราฟิก 3 มิติ และฉากจากภาพยนตร์จริงในพิธีเปิดนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน รวมถึงบุคคลสำคัญมากมายจากวงการศิลปะและวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม,สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA),กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,เจแปนฟาวน์เดชั่น, และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยนางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า“การเติบโตอย่างรวดเร็วของภาพยนตร์เกาหลีมีบทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเกาหลี หลายคนมักจะถามถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนี้ ซึ่งดิฉันคิดว่าการนำเสนอฉากที่ดูประณีตและสมจริงโดยผู้กำกับศิลป์ คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ เพราะนอกจากจะช่วยสื่อสารข้อความของภาพยนตร์แล้ว ยังช่วยเพิ่มสุนทรียภาพให้กับภาพยนตร์อีกด้วยนิทรรศการ ‘Production Design: Scene Architects Build On-Screen Worlds’จะมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจให้ผู้ชมได้เห็นกระบวนการทำงานจริงของการกำกับงานศิลป์ ดิฉันหวังว่านิทรรศการนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเกาหลีและไทยนางซอนจู ลี ยังกล่าวอีกว่า“สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จะเรียนเชิญคุณรยูซองฮี ผู้กำกับศิลป์ซีรีส์ยอดนิยมที่ฉายทาง Netflix อย่างเรื่อง When Life Gives You Tangerines (ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวาน) มาร่วมจัดกิจกรรม เสวนาพิเศษกับผู้กำกับศิลป์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี โดยจะมีการเชิญแขกจากวงการภาพยนตร์ไทย นักศึกษาสาขาภาพยนตร์ และแฟน ๆ ซีรีส์เข้าร่วมงานด้วย ดิฉันหวังว่าผู้ที่มีความชื่นชอบในภาพยนตร์จะไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้”