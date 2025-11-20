“ฮยอนบิน - ซอนเยจิน“ ขึ้นรับรางวัลแพ็คคู่ โมเมนต์ที่รอคอยบนเวที Blue Dragon Awards

“ฮยอนบิน” และ “ซอนเยจิน” คู่จิ้นคู่จริง สร้างประวัติศาสตร์เป็นคู่รักที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมพร้อมกัน ซึ่งเกิดขึ้นบนเวที Blue Dragon Film Awards ครั้งที่ 46
งานประกาศผลรางวัล Blue Dragon Film Awards จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ ซึ่งเป็นผลง่นตลอดปีตั้งแต่ 11 ต.ค. 2024 - 7 ต.ค. 2025 ประกอบด้วย 18 สาขารางวัล รวมถึงรางวัล Popular Star และ Audience Choice Awards อันทรงเกียรติ
ไฮไลท์ของค่ำคืนการประกาศรางวัลที่ผ่านมาอยู่ตรงที่ คู่สามี-ภรรยา อย่าง ฮยอนบิน และ ซอนเยจิน ได้รับการประกาศชื่อให้ขึ้นเวทีไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึง 2 ครั้งด้วยกัน
ฮยอนบิน คว้ารางวัลใหญ่ นักแสดงชายยอดเยี่ยมจากการรับบท อันจองกึน ในผลงานเรื่อง Harbin ซึ่งเล่าถึงการไล่ล่าอันแสนอันตรายระหว่างกองกำลังต่อต้านเกาหลีและกองกำลังญี่ปุ่นในปี 1909 ฮยอนบิน ขึ้นกล่าวสปีชด้วยความรู้สึกท่วมท้นเพื่อยกย่องข้อความสำคัญในภาพยนตร์และผู้ที่สนับสนุนเขา
“การรับบท อันจองกึน นั้นน่าหวั่นใจมาก ตอนแรกผมปฏิเสธบทนี้เพราะไม่สามารถรับผิดชอบได้” เขายอมรับ “แต่ผู้กำกับ อูมินโฮ เชื่อมั่นในตัวผม และนั่นทำให้ผมเข้มแข็งขึ้น รางวัลนี้ขอมอบให้กับทุกคนที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อประเทศชาติของเรา และแด่ภรรยาของผม เยจิน และลูกชายของเรา ด้วยรักจากใจจริงของผมที่มีต่อคุณทั้งสองครับ”
คำพูดของเขาทำเอา ซอนเยจิน ถึงขั้นซาบซึ้ง และการกอดกับรวมถึงโมเมนต์ต่างๆในค่ำคืนนั้นของทั้งคู่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ทีเดียว
หลังจากสามีคว้ารางวัลใหญ่ไปแล้ว ก็ถึงทีของ ซอนเยจิน ที่ได้รับการประกาศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดดยี่ยม จากเรื่อง No Other Choice ซึ่งเป็นการคว้ารางวัลสาขานี้ได้เป็นครั้งที่ 2 ( โดยก่อนหน้านี้ได้จากเรื่อง My Wife Got Married ) ในภาพยนตร์เรื่อง No Other Choice เธอรับบทเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สามารถรับมือกับความท้าทายทางอารมณ์และการเงินหลังจากที่สามีของเธอ (รับบทโดย อี บยองฮุน) ตกงาน
“ผ่านมา 7 ปีแล้วนับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของฉัน และฉันก็ลังเลใจอยู่มากเกี่ยวกับการกลับมารับบทนี้ แต่ผู้กำกับ พัคชานวุก ทำให้ฉันกล้าที่จะก้าวต่อ การได้ดูการแสดงของ อีบยองฮุน จุดประกายความปรารถนาของฉันขึ้นมาอีกครั้ง การเป็นภรรยาและแม่ได้เปลี่ยนมุมมองของฉันที่มีต่อโลกใบนี้ ฉันอยากจะเติบโตต่อไป ทั้งในฐานะนักแสดงและในฐานะคนคนหนึ่ง ฉันขอแบ่งปันรางวัลนี้กับ คิมแทพยอง สามีที่รักของฉัน และลูกชายของเราค่ะ”
แต่งานนี้ทั้งคู่ยังต้องควงกันกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง หลังได้รับรางวัล Cheongjeongwon Popular Star Award โดย ฮยอนบิน ได้กล่าวสปีชว่า
“ผมรู้ว่ารางวัลนี้เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนอันไม่ย่อท้อของแฟนๆ ผมรู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับ”
งานนี้พิธีกรอย่าง อีเจฮุน ถึงขั้นแซวว่า “ผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นคู่สามี-ภรรยาอยู่ด้วยกันแบบนี้บนเวที เป็นภาพที่อบอุ่นมาก”
ส่วนทางด้าน ซอนเยจิน ระยุว่า “นี่เป็นสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้เลยจริงๆค่ะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้พร้อมกับสามี ขอบคุณทุกคนที่มอบความทรงจำอันงดงามนี้ให้กับเรานะคะ” เธอยืนเคียงข้าง ฮยอนบิน พร้อมกับชูมือขึ้นทำท่าวี (V-sign) ด้วยท่าทางร่าเริง กลายเป็นโมเมนต์น่ารักที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆ
ฮยอนบิน ปิดท้ายว่า “เรากลับมาบนเวทีพร้อมรางวัลในมืออีกครั้ง หลังจาก Crash Landing on You คืนนี้เป็นอีกบทหนึ่งของชีวิตที่เราได้มีความสุขร่วมกัน ขอบคุณจากใจจริงครับ”
ทำเอาพิธีกรต้องแซวเพิ่มว่า กลับบ้านนำรางวัลไปวางเรียงเคียงข้างกันที่บ้าน ช่างเป็นสิ่งที่น่าอิจฉามากจริงๆ
ความสำเร็จของทั้งคู่ นับเป็นตำนานหน้าหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลี ไม่ใช่แค่ฉลองให้กับผลงานอันน่าทึ่งของทั้งคู่เท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวความรักในฟิล์มที่นำมาสู่ชีวิตจริง ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิตชีวา เป็นเครื่องพิสูจน์ทางอารมณ์ถึงความสามารถ ความสัมพันธ์ และมนต์เสน่ห์ของภาพยนตร์เกาหลี