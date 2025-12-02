กลุ่มธุรกิจ TCP นำแบรนด์ “เรดบูล” ร่วมฉลอง 50 ปี มิตรภาพไทย-จีน กับการเดินทางประวัติศาสตร์ “คาราวานมิตรภาพไทย-จีน”

ผู้แทนระดับสูงจากทั้งไทยและจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ประเทศจีน ร่วมให้การต้อนรับคณะ “คาราวานมิตรภาพไทย‐จีน” อย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (สนามกีฬารังนก) หลังคาราวานเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ สะท้อนหมุดหมายสำคัญในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
ในฐานะองค์กรไทยที่มีรากฐานธุรกิจในจีนยาวนานกว่า 30 ปี และเป็นผู้บุกเบิกแบรนด์ “เรดบูล (Red Bull)” หรือ “Hong Niu” สู่การเติบโตจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้บริโภคชาวจีน กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ให้การสนับสนุนการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของคาราวานตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ จนถึงปลายทางกรุงปักกิ่ง รวมระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร การเดินทางครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือหลายมิติระหว่างไทย-จีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน
นายหยาง หว่านหมิง (Yang Wanming) ประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศของจีน (Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries - CPAFFC) กล่าวถึงภาพรวมการเดินทางว่า “คาราวานมิตรภาพไทย-จีนได้เดินทางผ่านภูมิประเทศและเรื่องราวมากมายตั้งแต่กรุงเทพฯ จนถึงประเทศจีน พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพไว้ตลอดเส้นทาง สะท้อนสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของประชาชนทั้งสองประเทศ ดั่งวลีที่ว่า ‘จีนและไทยคือพี่น้องกัน’ อย่างแท้จริง”
ด้าน นายศุภชัย จุนเกียรติ ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาด กลุ่มธุรกิจ TCP และประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจ TCP ประเทศจีน กล่าวว่า “เรดบูล ยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคชาวจีนมากว่า 30 ปี ได้มีบทบาทสำคัญตลอดเส้นทางของคาราวาน และยังสร้างความคึกคักในงานกาล่าดินเนอร์ด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ทั้ง Red Bull® Vitamin Flavor Drink และ Red Bull® (Extra) Energy Drink ในขวด PET ซึ่งไม่เพียงเติมพลังให้ผู้ร่วมเดินทาง แต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ที่ ‘ท้าทายและก้าวข้ามทุกขีดจำกัด’ ได้อย่างชัดเจน”
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP และเรดบูล รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของคาราวานมิตรภาพไทย-จีน การได้เห็นผู้คนจากสองประเทศร่วมเดินไปด้วยกันตลอดเส้นทางกว่า 5,000 กิโลเมตร ทำให้เราตระหนักยิ่งขึ้นว่าความสัมพันธ์ไทย-จีนไม่ได้เป็นเพียงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ แต่มีรากฐานอยู่ในหัวใจของประชาชนทั้งสองชาติ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นเชื่อมโยงไทย-จีนผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมากมายแสดงถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่จะสามารถเติบโตต่อไปอย่างงดงาม และพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตไปด้วยกัน”
นายสราวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ปี 2568 ถือเป็นปีสำคัญยิ่งของความสัมพันธ์ไทย-จีน กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และอนาคตของสองประเทศเข้าด้วยกัน พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในทุกภาคส่วนให้เติบโตแข็งแรงยิ่งขึ้น”
คาราวานมิตรภาพไทย-จีน ใช้เวลาการเดินทางรวม 16 วัน ผ่านสถานที่สำคัญและเมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เมืองเชียงรุ่ง (Jinghong), คุนหมิง (Kunming), กุ้ยหยาง (Guiyang), อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie National Forest Park), เมืองซีอาน (Xi’an) ก่อนเดินทางถึงกรุงปักกิ่ง รวมระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอันยิ่งใหญ่ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดย สมาคมมิตรภาพจีน-ไทย หน่วยงานรัฐบาลจีน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน อาทิ กลุ่มธุรกิจ TCP ณ สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง