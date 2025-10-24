“หลิง-ออม” ปลื้มเจ้าความรักสุดทุ่มประมูลของรักมากกว่า 1 ล้าน ในงานสมูทอี กาล่าดินเนอร์หรู “Heart Together Exclusive Gala Dinner With LingOrm” นำรายได้ช่วยเหลือบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง

ที่สุดของประสบการณ์กาล่าดินเนอร์หารายได้ช่วยการกุศลกับคู่จิ้นแห่งปี! สมูทอี โดย บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด จับมือ “หลิง-ออม” จัดงาน “Heart Together Exclusive Gala Dinner With LingOrm” งานกาล่าดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและกิจกรรมประมูลของรักของหวงของหลิง-ออม ที่จัดขึ้นให้กับเจ้าความรักและลูกค้าที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์สมูทอีสูงสุดกับลัคกี้แฟน จำนวน 80 คน เพื่อสะท้อนคุณค่าของผู้หญิง เน้นย้ำถึงความรัก การให้ และ การให้เกียรติ ส่งเสริมการรู้จักรักตัวเองผ่านการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสุขภาพผิวและสุขภาพใจที่ดี พร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่น โดยงานนี้ สมูทอีและหลิง-ออม ได้ร่วมกันมอบรายได้ทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 1,187,769 บาท
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมูทอีที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยการประมูลของรักของ หลิง-ออม กว่า 4 รายการ เพื่อสมทบทุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงหลาย ๆ คน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
งานนี้เริ่มขึ้นด้วยความตื่นเต้น เมื่อคู่จิ้นขวัญใจแห่งปี หลิง-ออม เปิดตัวเดินเข้างานบนพรมแดงที่ทอดยาว พร้อมเสียงปรบมือของเจ้าความรักและแฟนคลับสมูทอีที่รอต้อนรับอย่างใจจดใจจ่อ และเมื่อหลิง-ออม เปิดประตูเข้ามาในห้องกาล่าดินเนอร์ก็เรียกเสียงกรี๊ดแห่งความสุขไปทั่วทั้งงาน
“หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” กล่าวว่า “หลิงดีใจมากที่ได้เจอทุกคนอีกครั้ง และในงานกาล่าดินเนอร์สุดพิเศษนี้ หลิงและออมตั้งใจเลือกเมนูพิเศษ มาเพื่อร่วมแบ่งปันความรักของเราให้กับแฟน ๆ และหวังว่าทุกคนที่ได้ทานอาหารก็จะเต็มไปด้วยพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ พร้อมส่งต่อกำลังใจและรอยยิ้มให้คนรอบข้าง เหมือนที่เราได้รับความรักจากเจ้าความรักทุกคนค่ะ”
“ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” กล่าวว่า “ออมหวังว่าทุกคน จะชอบกิจกรรมที่เราตั้งใจเตรียมมาเซอร์ไพรส์ ในค่ำคืนนี้นะคะ โดยเฉพาะช่วงกิจกรรมประมูลที่มีของใช้สุดหวง ภาพวาดฝืมือของออมและพี่หลิง และอาร์ตทอยหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นตัวแทนให้ทุกคนเติบโตด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ส่งต่อความรักจากหัวใจไปสู่เรื่องราวดี ๆ และอยาก ให้เจ้าความรัก ทุกคนคอยติดตามงานในครั้งหน้าของเรากับสมูทอีด้วยนะคะ”
ในงานกาล่าดินเนอร์สุดโรแมนติกนี้ แฟน ๆ จะได้ร่วมทานอาหารในบรรยากาศสุดไพรเวทกับเมนูดินเนอร์คอร์สแนวเวสเทิร์นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เลือกโดยหลิง-ออม พร้อมกับกิจกรรมประมูลของรักของหวงทั้ง 4 รายการ โดยเซ็ตแรก หมวกพร้อมลายเซ็นออมและเสื้อ ‘Guardian of Love’ พร้อมลายเซ็นของหลิงออม เซ็ตที่สอง เสื้อยืดพร้อมลายเซ็นของออมและกระเป๋าของออมจำนวน 2 ใบ เซ็ตที่สาม ภาพวาดของหลิงและตัวแทนเต้าหู้กับชาซิวและภาพวาดของออมและอาบู และปิดท้ายการประมูลด้วยเซ็ตสุดท้าย กับอาร์ตทอยหนึ่งเดียวในโลก “One & Only Edition Guardian of Hope” โดยอาร์ตทอยของหลิง ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพีแห่งรุ่งอรุณ สื่อถึงความหวังใหม่ ชีวิตใหม่ และการเริ่มต้นอีกครั้ง และอาร์ตทอยของออม ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพีแห่งความหวัง ผู้ถือกล่องแพนดอร่า สื่อถึงสิ่งดีงามที่ยังไม่ดับไป
อีกหนึ่งกิจกรรมเซอร์ไพรส์สำหรับแฟน ๆ คือ มินิเกม ฟอร์จูนเค้ก ที่ผู้โชคดีทั้ง 4 ท่าน จะได้แบ่งทีมอยู่ฝั่งหลิงและฝั่งออม พร้อมสุ่มตัดเค้กเพื่อชิงรางวัลเวาเชอร์ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นผสมกลิ่นอายของล้านนา “ออนเซ็นแอทม่อนแจ่ม” ในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่ผู้ชนะการประมูลจะได้ถ่ายเซลฟี่และวิดีโอร่วมกับหลิง-ออมอย่างใกล้ชิด
พร้อมส่งต่อความรักในค่ำคืนนี้ ด้วยการที่ผู้บริหารสมูทอีและหลิง-ออม ได้มอบรายได้ทั้งหมดให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เป็นเงินจำนวน 1,187,769 บาท เพื่อช่วยเหลือปัญหาที่ถูกมองข้ามในสังคม เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ก่อนจะประกาศเซอร์ไพรส์ เพื่อฉลองให้กับหลิง-ออมในการต่อสัญญาพรีเซนเตอร์สมูทอีปีที่สองของทั้งคู่ และปิดท้ายค่ำคืนให้น่าจดจำ เมื่อหลิง-ออมร่วมถ่ายเซลฟี่กับเจ้าความรักพร้อมรอยยิ้มอย่างสวยงาม