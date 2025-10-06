xs
“หวังอี้ป๋อ” ขึ้นแท่น Chief Brand Spokesperson ของเรดบูลประเทศจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เรดบูล” แบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานชั้นนำในประเทศจีน ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศแต่งตั้ง หวังอี้ป๋อ นักแสดงและนักร้องหนุ่มชื่อดังมากความสามารถ เป็น Chief Brand Spokesperson อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำถึงจิตวิญญาณของแบรนด์เรดบูล ในการ “ท้าทายและก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” และปลุกแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะไล่ตามความฝันและปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้อย่างมั่นใจ


นอกจากจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ระดับแถวหน้าของประเทศจีนและเอเชียแล้ว หวังอี้ป๋อ ยังเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ที่มีพลังขับเคลื่อนเต็มเปี่ยม และมุ่งมั่นในการฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อทำตามความฝันและสิ่งที่ตนเองรักอย่างเต็มที่ ขณะที่ยังคงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเด่นชัดในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นนักเต้นสตรีทแดนซ์ นักแข่งรถ นักแสดง ศิลปิน หรือแม้แต่การเข้าร่วมรายการสารคดีวาไรตี้ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบเอาต์ดอร์อย่างการ ปีนเขา ก็ตาม สมกับฉายา “อิเล็กทรอนิก เรดบูล (Electronic Red Bull)” ความตั้งใจในการใช้ชีวิตให้สุดไปทุกมุม ทั้งการทำงานและงานอดิเรกของหวังอี้ป๋อ เป็นคุณสมบัติที่มีมาตั้งแต่ต้น ด้วยมีความมุ่งมั่นในการทำทุกอย่างให้ลึกซึ้ง ไม่ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายในการทำงานหรือสร้างปรากฏการณ์ในหลากหลายวงการ หวังอี้ป๋อแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยทัศนคติที่กล้าหาญว่า “มั่นคงไม่หวั่นไหว สายฮาร์ดคอร์ตัวจริง (Unshaken, True hardcore)” ซึ่งสอดคล้องกับแก่นแท้ของแบรนด์เรดบูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ศุภชัย จุนเกียรติ ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาด กลุ่มธุรกิจ TCP และ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจ TCP ประเทศจีน กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ การเดินทางของหวังอี้ป๋อ ที่พร้อมจะอ้าแขนรับทุกความท้าทายโดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค เพื่อบรรลุถึงความสำเร็จและเป็นเลิศในทางของตน สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแก่นแท้ของแบรนด์เรดบูล ‘ท้าทายและก้าวข้ามทุกขีดจำกัด’ อย่างสมบูรณ์แบบ อนาคต เรดบูลจะร่วมมือกับหวังอี้ป๋อ เพื่อมอบประสบการณ์สุดทรงพลังแก่ผู้บริโภคชาวจีน และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนปลดล็อกศักยภาพของตน ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ”


สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นที่เราบุกเบิกตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานเมื่อเกือบ 70 ปีก่อน กระทิงแดง หรือ เรดบูล ได้เติบโตจากประเทศไทยสู่ประเทศจีนจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกในจีนเสมอมา เราไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น Red Bull® Vitamin Energy Drink ที่ไม่มีน้ำตาล เอาใจสายรักสุขภาพ และ Red Bull® (Extra) Energy Drink ในรูปแบบบรรจุขวด PET ที่พกพาสะดวกเป็นครั้งแรกในประเทศจีน และที่สำคัญเราในฐานะที่อยู่ในจีนมากว่า 30 ปี 'สะพานเชื่อมมิตรภาพ' ระหว่างไทย-จีน จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป”


นอกจากจะส่งมอบพลังงานให้กับตลาดผู้บริโภคชาวจีนแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะผู้คิดค้นและเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงาน “เรดบูล” ยังได้นำเอาแก่นแท้ของแบรนด์เรดบูลที่ว่า “ท้าทายและก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” มาต่อยอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนการแข่งขันบาสเกตบอล 27th Chinese University Basketball Association League (CUBAL) เพื่อแสดงสปิริตการแข่งขันของคนหนุ่มสาว การสนับสนุนการผจญภัยในทะเลทราย 14th Red Bull Desert Adventure ของเหล่านักศึกษาจากสถาบัน Business School ให้มืออาชีพได้ท้าทายขีดจำกัดของตนเองในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว รวมถึงการจัดงาน Thai Festival และงาน Muay Thai Roadshows และล่าสุดกับเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ Very Thai - Dian Feng Music Festival เพื่อสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณแบบสายฮาร์ดคอร์ ของเรดบูล ที่จะจุดประกายให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและเดินหน้าต่อไป


การแต่งตั้ง “หวังอี้ป๋อ” เป็น Chief Brand Spokesperson นั้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการตลาดของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ซึ่งมีไลฟ์สไตล์และความต้องการที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ชอบเปิดรับและทดลองสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมพลังกายพร้อมทั้งตอบโจทย์ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ โดย “หวังอี้ป๋อ” จะเสริมทัพการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ระดับโลกที่เข้าใจ Passion ของคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับ แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของเรดบูลประจำประเทศไทยอีกด้วย







