จัดเต็ม! เรียลโมเดลไทยแลนด์ อวดชุดไทยต่อสายตาอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


FACE of THAILAND & STAR
ทีมไทยทำถึง! จัดเต็ม 3 รางวัลสำคัญบนเวที ‘FACE of ASIA 2025’ การประกวดโมเดลและแฟชั่นโชว์ระดับภูมิภาคเอเชียของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมฉลองครบรอบ 20 ปีการจัดงาน ‘Asia Model Festival’ โดยการนำของ ‘พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์’ National Director FACE of THAILAND ผลักดันทีมไทยพิสูจน์ความเป็นเรียลโมเดลตัวจริง ด้วยการพาเรียลโมเดลสาวสุดมั่น ‘ริว วนาพร’ เอาชนะใจกรรมการคว้าอันดับ 1 Prize Winner (Female) สวมใส่ชุดไทยดุสิตโชว์พลัง ‘Soft Power’ ประกาศศักดาต่อสายตาอาเซียน โดยมีพระเอกหนุ่มสุดสมาร์ท ‘ริว วชิรวิชญ์’ ร่วมเดินทางรับรางวัล ‘Model Star Award 2025’

ริว วชิรวิชญ์
เวทีนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ด้วยการคว้ารางวัล ‘Best Partner Award 2025’ ภายในงานเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้น 6 วัน ณ High1 Resort Hotel จังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้

ในโอกาสพิเศษครบรอบ 20 ปี ‘Asia Model Festival’ ทางเวทีได้จัดอีเวนต์เพื่อฉลองความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ ’20 Years Asia Model Festival’ งานกาล่าดินเนอร์ที่มีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการของเกาหลีและเอเชีย รวมทั้ง National Director จาก 25 ประเทศ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลอีกหลายสาขา หนึ่งในนั้นคือ รางวัล ‘Best Partner Award 2025’ ที่ประเทศไทยได้รับในฐานะผู้จัดงาน ‘FACE of THAILAND 2025’ ออกมาได้อย่างสง่างาม โดดเด่น และยังคงรักษามาตรฐานตรงตามแนวทางเวทีหลักไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

พร้อมกันนี้ ‘พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์’ National Director FACE of THAILAND ยังร่วมเชิดชูเอกลักษณ์ไทย ด้วยการสวมใส่เดรสจากแบรนด์ THEATRE ขึ้นรับรางวัลได้อย่างน่าภาคภูมิ

พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์ ขึ้นรับรางวัล

เรนนี่ ชุดไทยศิวาลัย

Kang Hui ศิลปินดาราและนายแบบเกาหลี

Everglow เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เกาหลี

เปา ริว เรนนี่ โชว์รอบชุดประจำชาติ

เปา ชุดไทยพระราชทาน

FACE of THAILAND & STAR
ริว วชิรวิชญ์
พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์ ขึ้นรับรางวัล
เรนนี่ ชุดไทยศิวาลัย
Kang Hui ศิลปินดาราและนายแบบเกาหลี
