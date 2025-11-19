จัดเต็ม! เรียลโมเดลไทยแลนด์ อวดชุดไทยต่อสายตาอาเซียน

ทีมไทยทำถึง! จัดเต็ม 3 รางวัลสำคัญบนเวที ‘FACE of ASIA 2025’ การประกวดโมเดลและแฟชั่นโชว์ระดับภูมิภาคเอเชียของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมฉลองครบรอบ 20 ปีการจัดงาน ‘Asia Model Festival’ โดยการนำของ ‘พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์’ National Director FACE of THAILAND ผลักดันทีมไทยพิสูจน์ความเป็นเรียลโมเดลตัวจริง ด้วยการพาเรียลโมเดลสาวสุดมั่น ‘ริว วนาพร’ เอาชนะใจกรรมการคว้าอันดับ 1 Prize Winner (Female) สวมใส่ชุดไทยดุสิตโชว์พลัง ‘Soft Power’ ประกาศศักดาต่อสายตาอาเซียน โดยมีพระเอกหนุ่มสุดสมาร์ท ‘ริว วชิรวิชญ์’ ร่วมเดินทางรับรางวัล ‘Model Star Award 2025’
เวทีนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ด้วยการคว้ารางวัล ‘Best Partner Award 2025’ ภายในงานเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้น 6 วัน ณ High1 Resort Hotel จังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้
ในโอกาสพิเศษครบรอบ 20 ปี ‘Asia Model Festival’ ทางเวทีได้จัดอีเวนต์เพื่อฉลองความสำเร็จ ภายใต้ชื่อ ’20 Years Asia Model Festival’ งานกาล่าดินเนอร์ที่มีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการของเกาหลีและเอเชีย รวมทั้ง National Director จาก 25 ประเทศ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลอีกหลายสาขา หนึ่งในนั้นคือ รางวัล ‘Best Partner Award 2025’ ที่ประเทศไทยได้รับในฐานะผู้จัดงาน ‘FACE of THAILAND 2025’ ออกมาได้อย่างสง่างาม โดดเด่น และยังคงรักษามาตรฐานตรงตามแนวทางเวทีหลักไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
พร้อมกันนี้ ‘พิมพ์ พิมพ์ลักษณ์’ National Director FACE of THAILAND ยังร่วมเชิดชูเอกลักษณ์ไทย ด้วยการสวมใส่เดรสจากแบรนด์ THEATRE ขึ้นรับรางวัลได้อย่างน่าภาคภูมิ