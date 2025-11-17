คู่ดวลโคตรจึ้ง “สกาย-พรีม” เปิดสังเวียน! ทำภารกิจแก้บนสุดป่วน! ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” เริ่มตอนแรก 17 พ.ย.นี้ ทางช่อง GMM25

เตรียมตัวให้พร้อมรับความฟินและรอยยิ้มแบบเต็มคาราเบลผ่านความพิเศษของการผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับเทรนด์สายมูได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูโดยเฉพาะวิธีการมูเตลูที่แสนจะครีเอทีฟสารพัดวิธีกับในอีกจักรวาลสายมูความรักของโปรเจกต์ “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย สำหรับ “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” การโคจรมาเจอกันของคู่ดวลโคตรจึ้งอย่าง “สกาย วงศ์รวี นทีธร” กับบทบาทของอินฟลูตัวตึงแห่งวงการหมัดมวยต้องมาปะทะกับนางรำตัวแม่สุดมั่นที่เติบโตมากับท่วงท่าอันงดงามของการรำไทยอย่าง “พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี” บอกเลยว่าสังเวียนนี้จึงวุ่นวายสุดๆ เพื่อภารกิจแก้บนสุดป่วนที่คาดไม่ถึง เพราะงานนี้ไม่รู้ว่าชกไม่ดีจะโทษผีหรือโทษเธอกันแน่ เรียกว่ายกแก๊งเพื่อนนักแสดงสายฮาที่พกพาความน่ารักสดใสมาทำให้หัวใจของหลายๆ คนต้องสั่นคลอน ไม่ว่าจะเป็น “มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์, พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง, แต๋ง กีรนิตย์ ธรรมนิตย์ ฯลฯ” ซึ่งรับประกันความหรรษากับผลงานกำกับของ “จารุพัฒน์ กันนุลา” เอาเป็นว่าไปลุ้นภารกิจแก้บนสุดแสนจะปั่นป่วนในครั้งนี้ว่าจะลงเอยด้วย น็อกเอาท์ หรือ ฟินเอาท์กันแน่ ห้ามพลาด ใน “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TrueVisions NOWเท่านั้น
“ใกล้รุ่ง” (สกาย วงศ์รวี) TikToker อินฟลูนักมวยขาขึ้น กำลังตกที่นั่งลำบาก! เมื่อ “ซันไรส์” (มาร์ค ภาคิน) TikToker นักแฉ กำลังจะเปิดโปงความจริงที่ว่าเขานั้นเป็นแค่นักมวยแฟชั่น ต่อยจริงไม่เป็น ผ่านการท้าต่อยไลฟ์สดให้ทั้งโลกโซเชียลได้รับรู้ ด้วยความกลัวจะโดนแหก “ใกล้รุ่ง” ตัดสินใจไปบนกับศาลตายาย ขอให้ตัวเองชนะในการแข่งขันในวันที่จะมาถึง แล้วปรากฏว่า “ใกล้รุ่ง” ก็ชนะขึ้นมาจริงๆ ตามที่ขอ แต่ด้วยนิสัย
“ก็คนมันเก่งด้วยตัวเองอ่ะครับจารย์!” “ใกล้รุ่ง” ไม่ยอมไปแก้บน เป็นผลให้มือเขานั้นแบตลอดเวลา กำหมัดต่อยมวยไม่ได้อีกต่อไป! “ใกล้รุ่ง” ไร้ทางเลือก ต้องหวังพึ่ง “มาลัย” (พรีม ชนิกานต์) นางรำฉลาดแกมโกงที่ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่รู้วิธีแก้บนให้กับเขา
ติดตามภารกิจเอามือเวอร์ชั่นปกติกลับมาของพวกเขากันได้ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน แม่ไม้มวยรำ Fist Foot Fusion” ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
#MuTeLuvFistFootFusion #MuTeLuv #GMMTV