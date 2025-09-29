ทัพศิลปินไทยโชว์สุดมันส์ในงาน ‘Very Thai - Dian Feng Music Festival 2025’

กลุ่มธุรกิจ TCP สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่กับงาน “Very Thai - Dian Feng Music Festival 2025” มหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขนทัพ 19 ศิลปินแถวหน้าทั้งจากไทย–จีนมาร่วมปลุกพลังความสนุกและถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรม อันตระการตา งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 กันยายน 2568 ณ เขตหนานซา นครกวางโจว ต้อนรับผู้ชมกว่า 60,000 คน ในบรรยากาศสุดคึกคักผสานพลังดนตรี อาหาร และวัฒนธรรมไทย–จีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน พร้อมทั้งร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน และตอกย้ำบทบาทของ TCP ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้พลังงาน กับแบรนด์ “เรดบูล” แบรนด์ไทยที่ครองใจผู้บริโภคชาวจีนมากว่า 30 ปี
เรดบูลเสิร์ฟศิลปินชั้นนำระดับประเทศของไทย-จีนให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
งาน “Very Thai - Dian Feng Music Festival 2025” ยังคงสานต่อประสบการณ์แห่งดนตรีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้รวม 19 ศิลปินไทยและจีนมาประชันบนเวทีริมสายน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสานธรรมชาติและความสนุกตลอด 2 วัน สำหรับประเทศไทยได้ส่ง 4 ศิลปินอันโด่งดัง ได้แก่ NexT1DE บอยกรุ๊ปน้องใหม่กับความสามารถอันหลากหลายจากรายการเซอร์ไววัลชื่อดังระดับเอเชียอย่าง CHUANG ASIA SEASON 2 ที่มีสมาชิกชาวไทยถึง 2 คน, Perses บอยกรุ๊ปไทย ศิลปินกลุ่มแรกที่จะโชว์ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นเปิดงานให้สะเทือนวงการ T-Pop, Tilly Birds วงดนตรีรุ่นใหม่ที่โดดเด่นทั้งเอกลักษณ์และฝีมือทางดนตรี จนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ และพิเศษสุด ๆ กับการ คอลแลบบทเพลงระหว่าง กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ แร็ปเปอร์และโปรดิวเซอร์ชื่อดังของไทย กับ SKAI ISYOURGOD แร็ปเปอร์สายอินดี้ขวัญใจคนรุ่นใหม่ของจีน ผ่านเพลงฮิตติดหูอย่าง “Blueprint Supreme” เวอร์ชันพิเศษที่มีเนื้อเพลงไทยในท่อนฮุก เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน เสริมทัพด้วยศิลปินจีนอีกกว่า 15 ศิลปิน ที่ร่วมสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
มอบประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งอนาคต ตอกย้ำบทบาทผู้นำและผู้บุกเบิกของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการสร้างสรรค์งานมหกรรมระดับสากล
งานมหกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายพื้นที่รองรับผู้ร่วมงานกว่า 60,000 คน บนพื้นที่กว้างเทียบเท่าสนามฟุตบอลกว่า 20 สนาม ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area หรือ GBA) นครกวางโจว เมืองสำคัญทางใต้ของจีนที่มีทั้งเอกลักษณ์ ความเป็นสากล และความสัมพันธ์อันดีกับไทย
ทำให้กวางโจวเหมาะอย่างยิ่งในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และตอกย้ำภาพลักษณ์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะ “ผู้บุกเบิก” พื้นที่ที่กำลังก้าวเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจีน เช่นเดียวกับ “เรดบูล” ในฐานะผู้บุกเบิกเครื่องดื่มให้พลังงานในจีน
สัมผัสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยผ่าน 6 โซนกิจกรรม พร้อมเชื่อมต่อประสบการณ์คนรุ่นใหม่
ภายในงาน “Very Thai - Dian Feng Music Festival 2025” มาพร้อมกับโซนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยแท้ถึง 6 โซน ภายใต้แนวคิด “อาหาร ประสบการณ์ และความบันเทิง” ที่สะท้อนถึงประสบการณ์สุดสร้างสรรค์และความสนุกสนานในแบบฉบับของ “เรดบูล” ได้อย่างลงตัว ได้แก่
- โซนเวทีหลัก: มอบความบันเทิงและเสียงดนตรีผ่านการแสดงของศิลปินหลากหลายกลุ่ม ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินตลอดทั้งมหกรรม
- โซนอาหารฟิวชันไทย-จีน (Sino-Thai Food Fusion): จับคู่วัตถุดิบของไทยและจีนมาผสมรวมกันเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์น่าลิ้มลอง เช่น ชานมไทยผสมน้ำสมุนไพรกวางตุ้ง และผัดหมี่สไตล์ไทยทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวหลอดสไตล์กวางตุ้ง เป็นต้น
- โซนอาหารและสินค้าจากประเทศไทย: ชอป ชิมอาหาร ขนม และสินค้าขึ้นชื่อจากประเทศไทยอย่างเต็มที่
- โซนสัมผัสประสบการณ์ความเป็นไทย: รวมกิจกรรมมากมายให้ได้สัมผัสความเป็นไทยได้อย่างใกล้ชิด เช่น การนวดแผนไทย และกำไล DIY เป็นต้น
- โซนถ่ายภาพสไตล์ไทย: เก็บภาพความประทับใจที่ผสมผสานความมีชีวิตชีวาของไทยเข้ากับบรรยากาศสตรีทไลฟ์แบบกวางตุ้งได้อย่างลงตัว
- โซนเรดบูลเอเนอร์จี้: บูธถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานเอกลักษณ์ไทย–จีนได้อย่างกลมกลืน โดดเด่นด้วยองค์ประกอบทางดนตรีและเทรนด์ร่วมสมัย พร้อมการแสดงรูปแบบใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยและศิลปะการแสดงท้องถิ่น
นอกจากนี้ เรดบูลยังเนรมิตโซนเติมพลังจากเครื่องดื่มอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Red Bull® Vitamin Flavor Drink รสชาติคลาสสิกยอดนิยม, Red Bull® Vitamin Energy Drink รสผลไม้ สูตรไร้น้ำตาล เพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ และ Red Bull® (Extra) Energy Drink อีกทั้งยังมาพร้อมกับของที่ระลึกมากมายจาก “เรดบูล” สู่การเป็น “พลังคู่ใจ” (Energy Companion) เติมพลังและความแอ็กทิฟให้ผู้ร่วมงานตลอดทั้งมหกรรม
งาน “Very Thai - Dian Feng Music Festival 2025” ครั้งนี้จึงไม่เพียงปลุกพลังแห่งดนตรีและศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำเป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” และพิสูจน์ว่าแบรนด์ไทยสามารถสร้างทั้งคุณภาพและชื่อเสียงให้โด่งดังบนเวทีโลกได้อย่างแท้จริง