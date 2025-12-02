ความจริงซ่อนเร้น? อาสาฯ โพสต์โต้ สธ. ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่ใช่ 140 แต่เป็นพันจนตู้เก็บศพไม่พอ!

รองปลัด สธ.ยันยอดผู้เสียชีวิตเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่มี 140 ราย ชี้จะเพิ่มก็แค่หลักหน่วย สวนทางโพสต์จากทีมจิตอาสาที่ระบุว่ายอดจริงเป็นพันจนตู้เก็บศพไม่พอ พร้อมจวกแรง ร้อยสองร้อยพ่อมึ.... โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์กว่า 3 พันครั้ง ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของข้อมูลและการจัดการวิกฤตครั้งนี้
จากกรณี นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่าจะยึดข้อมูลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นหลัก เพราะเป็นศูนย์รวบรวมร่างผู้เสียชีวิต ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลา 16.00 น. วันที่ 1 ธ.ค. 68 มีผู้เสียชีวิตอยู่ในระบบทั้งสิ้น 140 ราย เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 พ.ย. 2 ราย แบ่งแยกเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล 65 ราย เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 75 ราย ซึ่งขณะนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ 104 ราย เหลืออีก 36 ราย ที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคล และตอนนี้ได้นำศพคืนสู่ญาติไปแล้ว 23 ราย ยังคงเหลืออยู่ที่ศูนย์ 117 ราย
นพ.ศักดาประเมินยอดสูงสุดของผู้เสียชีวิตว่า ถ้าดูตามสถิติและสถานการณ์ หากจะเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มขึ้นหลักหน่วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Theeradech Phothaphiwat" หนึ่งในทีมจิตอาสา ออกมาโพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตจำนวนมาก พร้อมระบุข้อความว่า
"ขอแรงๆ โพสต์หนึ่งนะ ว่าจะไม่โพสต์เคสดำละ ร้อยสองร้อยพ่อมึงดิ ไอหน้า ... เป็นพันจนตู้ไม่พอ ตั้งแต่เมื่อวานละคนในเมืองหลักล้านจม 95% ร้อยสองร้อยพ่อมึงเหรอ ยังไม่ได้ออกจากบ้าน ไหลไปตามน้ำ อยู่ใต้ซากใต้โคลนอีกเยอะกุบอกเลย มึงจะปิด ประหยัดงบช่วยเขาเหรอ"
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก โดยมียอดแชร์แล้วกว่า 3 พันครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อีกเป็นจำนวนมาก