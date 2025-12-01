รองปลัด สธ.แจงยอดดับเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ 140 ราย สวน "โจ๊ก" อ้างมีพันศพ ลั่นอยากเปิดตู้ให้ดูหากไม่ผิดระเบียบ

รองปลัด สธ.แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ 140 คน โต้ "บิ๊กโจ๊ก" อ้างมี 1,000 ศพ เชื่อจากนี้เพิ่มหลักหน่วย ฝากยึดข้อมูลหน้างาน หากไม่ผิดระเบียบ อยากเปิดตู้เก็บศพให้ดู
วันนี้ (1ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.40 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า จะยึดข้อมูลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นหลัก เพราะเป็นศูนย์รวบรวมศพผู้เสียชีวิต ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลา 16.00 วันที่ 1 ธ.ค.68 มีผู้เสียชีวิตอยู่ในระบบทั้งสิ้น 140 ราย เพิ่มขึ้นจากวานนี้(30 พ.ย.) 2 ราย แบ่งแยกเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล 65 ราย เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 75 ราย ซึ่งขณะนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ ได้ 104 ราย เหลืออีก 36 ราย ที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคล และตอนนี้ ได้นำศพคืนสู่ญาติไปแล้ว 23 ราย ยังคงเหลืออยู่ที่ศูนย์ 117 ราย
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยมียอดผู้เสียชีวิตมากเป็น 1,000 ราย นพ.ศักดา กล่าวว่า ตนอยู่ในพื้นที่ตลอด และกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประมาทในการเตรียมการ โดยได้เตรียมตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ เพราะเราไม่ทราบสถานการณ์ ว่าจะเป็นอย่างไร เราไม่ได้อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะ ซึ่งวันแรกรวบรวมศพได้ 85-110 ราย ซึ่งเป็นการรวมผู้เสียชีวิตทั้งในและนอกโรงพยาบาล ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ และเพิ่มสูงมากที่สุดในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเพิ่มอีกจำนวน 30 ราย
นพ.ศักดา กล่าวว่าขณะนี้เชื่อว่าประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบครบ 100% แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ ก็ได้เข้าไประดมทำความสะอาด ซึ่งหากจะพบศพเพิ่มก็คงจะเพิ่มไม่มาก อาจจะพบเล็กน้อยในจุดที่เข้าไม่ถึง แต่ไม่น่าจะพบจำนวนมากอย่างที่เป็นข่าว ไม่น่าเป็นไปได้
เมื่อถามว่ารู้สึกบั่นทอนการทำงานหรือไม่ ที่มีคนนำยอดผู้เสียชีวิตมาเป็นประเด็นทางการเมือง นพ.ศักดา ยืนยันว่า ไม่ได้บั่นทอนการทำงาน แต่อยากบอกคือ อยากให้สื่อสารตามความจริง ไม่อยากให้สื่อสารตามความเชื่อ หรือความรู้สึก เพราะเมื่อนำ 2 อย่างมารวมกันประชาชนจะสับสน ดังนั้นหน้าที่ของเราคือพยายามจะสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะหน้างาน
"หากไม่เชื่อก็ไปดูที่หน้าตู้อยากจะเปิดให้ดู แต่เป็นสถานที่หวงห้าม สำหรับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งมีข้อจำกัดของการเข้าถึง อยากจะให้ดูทุกอย่าง และอยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่าน ความจริงหน้างาน หากอยากรู้หรือมีข้อสงสัย ไปหาข้อมูลพื้นที่หน้างานจะดีที่สุด"
เมื่อถามว่าได้ประเมินยอดสูงสุด ของสถานการณ์แล้วใช่หรือไม่ ว่าจะไม่เจอมากกว่านี้ นพ.ศักดา กล่าวว่า 4 วัน 30 ราย และเพิ่มมาเป็น 110 ราย จากนั้นเพิ่มอีก 16 ราย และเพิ่มอีก 5 ราย เพิ่มอีก 7 ราย และวันนี้เพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งก็รวม 140 ราย
เมื่อถามว่า มีการประเมินผู้เสียชีวิตหรือไม่ว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ นพ.ศักดา กล่าวว่า ถ้าดูตามสถิติและสถานการณ์ หากจะเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มขึ้นหลักหน่วย