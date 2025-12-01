สธ. ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมสงขลาอยู่ที่ 140 ราย พิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว 104 ราย ส่งศพคืนญาติ 23 ราย

1 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ทั้งหมด 140 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล 65 ราย และผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 75 ราย
การดำเนินงานพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยขณะนี้ระบุอัตลักษณ์ได้แล้ว 104 ราย เหลืออีก 36 รายที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคล ด้านการส่งศพกลับคืนสู่ครอบครัวทำได้แล้ว 23 ราย ยังคงเหลืออีก 117 รายที่ต้องบริหารจัดการตามขั้นตอนของนิติเวชและระบบงานสาธารณสุข
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่าผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง 1,000 ราย นพ.ศักดาได้ชี้แจงชัดเจนว่าตัวเลขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่าตั้งแต่วันที่เริ่มรับศพ ไม่ได้มีการประเมินต่ำเกินจริง และทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ ทั้งการจัดพื้นที่รองรับศพและการใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำรองในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คาด
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบายว่า วันแรกมีการรับศพ 85 ราย ต่อมาขยับเป็น 110 ราย และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงสี่วันแรก โดยตัวเลขที่มากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมา ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอีกเพียง 10 ราย พร้อมย้ำว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้กลับเข้าสู่พื้นที่แล้วเกือบทั้งหมด เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการเก็บกวาดและค้นหาในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึง หากมีการพบศพเพิ่มเติมคาดว่าจะเป็นจำนวนไม่มาก และยืนยันว่าไม่มีทางใกล้เคียงกับตัวเลข “พันศพ” ตามที่ถูกกล่าวอ้าง
นพ.ศักดายังกล่าวด้วยว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมขอให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่ปะปนความเชื่อหรือความรู้สึก เนื่องจากจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยย้ำว่าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือการรายงานสถานการณ์ตามข้อมูลจริงจากพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่อง