KCM Trade x TRC Team เปล่งประกายในศึก Thailand D1 Drift Championship คว้าโพเดียมสองวันติด สะท้อนความเป็นเลิศด้านกีฬาและทีมเวิร์ก

KCM Trade x TRC Team เปิดตัวได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขัน Thailand D1 Drift Championship วันที่ 8-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสามนักดริฟต์จากฮ่องกง-Ryan Tsui, Ken Yeung และ Raymond Chan-สร้างผลงานยอดเยี่ยมในหนึ่งในรายการดริฟต์ที่เข้มข้นที่สุดของไทย คว้าอันดับสามได้สองวันติด พร้อมตอกย้ำศักยภาพของนักดริฟต์ฮ่องกงบนเวทีระดับนานาชาติ
สองวันสองรางวัล-ก้าวสำคัญของทีม
การแข่งขันเต็มไปด้วยความสำเร็จต่อเนื่อง
- วันที่ 8 พฤศจิกายน: Ryan Tsui CEO ของ KCM Trade คว้าอันดับสามในรุ่น D1 Light ซึ่งขึ้นชื่อว่าแข่งขันดุเดือดที่สุดรุ่นหนึ่ง - วันที่ 9 พฤศจิกายน: Ken Yeung ทำผลงานทัดเทียมกัน คว้าอันดับสามอีกหนึ่งครั้ง
นอกจากนี้ Raymond Chan ยังผ่านเข้ารอบคัดเลือดของรุ่นที่สูงกว่า ถือเป็นความก้าวหน้าที่สะท้อนพัฒนาการของทีมอย่างชัดเจน
ทีมเวิร์กภายใต้แรงกดดัน
เบื้องหลังชัยชนะคือการประสานงานอย่างแข็งแกร่งของทีม ทั้งทีมช่างและนักแข่งต้องทำงานแข่งกับเวลา เมื่อรถของ Ken Yeung เกิดปัญหาเฟืองท้ายเสียกะทันหัน ทีมช่างสามารถซ่อมฉุกเฉินได้ทันก่อนเข้ารอบแข่งขัน
นอกจากนี้ ทีมยังเจอข้อผิดพลาดจากผู้ตัดสิน แต่ด้วยการอุทธรณ์อย่างมืออาชีพ ทำให้ได้สิทธิ์วิ่งใหม่อีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความมุ่งมั่นของทีมในสถานการณ์กดดัน
น้ำใจนักกีฬาที่ได้รับการชื่นชมกว้างขวาง
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือช่วงที่รถของคู่แข่งเสียกลางสนามแข่งขัน Raymond Chan ตัดสินใจหยุดการวิ่งของตัวเองเพื่อช่วยซ่อมเฟืองท้ายให้คู่แข่ง การแสดงน้ำใจระดับนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชม นักแข่งคนอื่น และกระแสชื่นชมบนโซเชียลที่ยกให้เป็น “สปิริตนักกีฬาที่น่ายกย่อง”
ยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตเอเซีย
ตัวแทนทีมเผยว่า ผลงานครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ของความทุ่มเทร่วมกัน และสะท้อนถึงจิตวิญญาณของมอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่าทีมจะเดินหน้าสร้างผลงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในเวทีสากล
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตฮ่องกง ช่วยผลักดันวงการดริฟต์ในเอเชีย และยกระดับภาพลักษณ์ KCM Trade ในภูมิภาค
สร้างการเติบโตด้วยพาร์ทเนอร์ข้ามพรมแดน
KCM Trade ในฐานะโบรกเกอร์ CFD ชั้นนำระดับโลก สนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตทั่วเอเชีย เพื่อสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ที่ยึดความแม่นยำ วินัย และประสิทธิภาพ ทั้งในโลกการแข่งขันรถและการเทรด ทีม KCM Trade Drift Team จึงร่วมมือกับ TRC ในการแข่งขันระดับสูง เพื่อสร้างเกมที่เร้าใจและขยายฐานแฟน–ลูกค้าในไทยและประเทศใกล้เคียง
เกี่ยวกับ KCM Trade
ก่อตั้งในปี 2016 KCM Trade ให้บริการเทรดที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อลูกค้ากับตลาดการเงินทั่วโลก ทั้งภาคสถาบันและรายย่อย ปัจจุบันดำเนินงานในหลายประเทศ รวมถึงออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน ไทย และมาเลเซีย พร้อมทีมมืออาชีพที่ให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุม
KCM Trade อยู่ภายใต้ KCM Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในเครือหลายแห่งทั่วโลก
