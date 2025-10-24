PTG ผนึกพันธมิตรจัดศึก “PT MAXNITRON RACING SERIES 2025

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG โดย พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน PT MAXNITRON RACING SERIES 2025 มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และร่วมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลก ผ่านการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลา ยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศของเมืองชายทะเลใต้ที่มีเอกลักษณ์ ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย PTG มุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาและยกระดับการจัดงานในทุกปีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้มาสัมผัสประสบการณ์ความเร็วระดับพรีเมียมในประเทศไทย ทั้งนี้ PTG ในฐานะ “แบรนด์ของคนไทย เพื่อคนไทย” ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมไทยให้ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจ Oil และ Non-Oil อย่างยั่งยืน”
การแข่งขัน “PT MAXNITRON RACING SERIES 2025: SONGKHLA GRANDPRIX” ถือเป็นศึกชิงแชมป์สนามสุดท้ายประจำปีของ SIAM SERIES ครบทั้ง 5 รุ่น ได้แก่
• Siam GT
• Siam Truck
• Siam 1500 Group A
• Siam Group N
• Siam Eco
เสริมทัพด้วย Support Race จาก Honda City Hatchback One Make Race โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามาร่วมสร้างสีสัน และ CLUB RACE พร้อมขนทัพกิจกรรมพิเศษสุดมันส์ตลอดทั้งวัน เพื่อมอบประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตพร้อมความมันเต็มรูปแบบให้กับแฟน ๆ ที่รักความเร็วทั่วประเทศ โดยกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่สร้างสีสันไม่แพ้การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ มีดังนี้
• BALANCE BIKE: เวทีแข่งขันขาไถสุดมันส์สำหรับเด็ก ๆ พร้อมพาเหรดสุดน่ารักในสนามแข่งจริง
• PTRS EXPO: รวมสินค้า โปรโมชั่น และของแต่งรถจากแบรนด์ชั้นนำในวงการยานยนต์
• MARKET ZONE: ตลาดของกินริมทะเล รวมเมนูเด็ดท้องถิ่นให้เลือกชิมกันแบบติดขอบสนาม
• D1 GP Drift Show: งานโชว์ดริฟต์สุดพิเศษจาก D1 Grand Prix Thailand ที่ขนขบวนไปโชว์ดริฟต์แบบติดริมทะเล
• LUCKY DRAW: การลุ้นรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Achi Giorno PTRS Edition 2025” ที่แฟน ๆ ยังมีสิทธิ์คว้ากลับบ้านเช่นเคย
• PADDOCK CLUB: โซนรับชมการแข่งขันแบบพรีเมียมจากโรงแรมติดทะเล พร้อมเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน
• RUN CLUB: ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งรูปแบบใหม่ บนสนามแข่งรถ Songkhla Grandprix
วิ่งไปพร้อมวิวทะเลสุดเท่ สนามจริง เสียงจริง บรรยากาศสุดมันส์
• STREET BOXING: พบกับ Mr. Fight ที่จะยกเวทีลงนวมมาสร้างความเดือดกลางค่ำคืน ในบรรยากาศสตรีทไฟต์สไตล์ ที่ PTRS Expo
• SPEEDTOPIA FESTIVAL 2025: มหกรรมรวมสุดยอดสายยานยนต์ทุกแขนงไว้ในที่เดียว อาทิ Classic, Rare Cars, Drift, Supercar, Rally, EV, Thai-built และ Student Formula
สำหรับรางวัลประจำสนามของการแข่งขัน “PT MAXNITRON RACING SERIES 2025: SONGKHLA GRANDPRIX” มีดังนี้
SIAM GT (PRO CLASS 1/2)
· อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 10,000 บาท
· อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท
· อันดับที่ 3 : เงินรางวัล 2,000 บาท
SIAM GT (AMATEUR C)
· อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 5,000 บาท
· อันดับที่ 2 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 2,000 บาท
· อันดับที่ 3 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 1,000 บาท
SIAM TRUCK (PRO A/B)
· อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 6,000 บาท
· อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 3,000 บาท
· อันดับที่ 3 : เงินรางวัล 2,000 บาท
SIAM TRUCK (AMATEUR C)
· อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 3,000 บาท
· อันดับที่ 2 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 2,000 บาท
· อันดับ 3 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 1,000 บาท
SIAM GROUP A / SIAM GROUP N / SIAM ECO (OVERALL A/B/C)
· อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 5,000 บาท
· อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 3,000 บาท
· อันดับที่ 3 : เงินรางวัล 2,000 บาท
SIAM GROUP A / GROUP N / SIAM ECO (AMATEUR C)
· อันดับที่ 1 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 2,000 บาท
· อันดับที่ 2 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 1,500 บาท
· อันดับที่ 3 : บัตรเติมน้ำมันพีที มูลค่า 1,000 บาท
ทั้งนี้ผลการแข่งขันประจำปีของ “PT MAXNITRON RACING SERIES 2025” และรายชื่อผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรุ่น SIAM GT SIAM GROUP A และ SIAM GROUP N จะประกาศในพิธีมอบรางวัลแชมป์ประจำปี PT MAXNITRON RACING SERIES 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
การแข่งขัน PT MAXNITRON RACING SERIES 2025: PT SONGKHLA GRANDPRIX ถือเป็นเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตเลียบชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้และของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกลุ่มพันธมิตร อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), จังหวัดสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครสงขลา, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (รยสท.), PT Maxnitron น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง, Autobacs ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร, กาแฟพันธุ์ไทย, Subway, Kela, Yokohama, Nexzter, KG Solar, FBT, Max Wash, Wise, BK Clutch, BRD รวมถึง บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนรถ Safety Car และยังได้รับความร่วมมือจาก Media Partner ได้แก่ Mono29, Monomax, Sports1 และ TV Pool ที่ร่วมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง