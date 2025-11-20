ฟ้าใส-หมอกคลุม!เชียงรายหนาวแล้ว ภูชี้ฟ้า 8 องศาฯ คนเที่ยวเริ่มคึกคัก

เชียงราย – หนาวสองวันติด..เชียงรายเช้านี้ฟ้าเปิดแต่อุณหภูมิลดต่อเนื่อง-หมอกหนาเริ่มมา ภูชี้ฟ้า 8 องศาฯ ลมหนาวโชย คนเที่ยวเริ่มคึกคักต่อเนื่อง
วันนี้ (20 พ.ย.) สภาพอากาศทั่วไปของเชียงราย หนาวเย็นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 อุณหภูมิพื้นราบที่ อ.แม่สาย วัดได้ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียส พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำเกิดหมอกหนาในช่วงเช้าและรถที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนต้องใช้ความระมัดระวัง กระทั่งสายแสงอาทิตย์สาดทำให้อากาศอบอุ่นขึ้นแตกต่างจากวันที่ 19 พ.ย.ที่มีเมฆหนา ฝนตกและอากาศปิดตลอดทั้งวัน
ขณะที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ภูชี้ฟ้า อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เขตติดต่อ อ.เทิง และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย อุณหภูมิยอดภูลดลงเหลือเพียง 8 องศาเซลเซียสในช่วงเช้า ส่วนที่อาคารที่ทำการอุทยานฯ มีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
สภาพอากาศดังกล่าวทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนภูชี้ฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสัมผัสความหนาวเย็น พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและทะเลหมอก ขณะที่นายธนิตพงษ์ รัตนพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ได้จัดสถานที่ลานจอดรถ ป้ายเตือน ลวดสลิง ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้ว
นอกจากนี้อุทยานฯ ยังมีประกาศขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดนำยานพาหนะทุกชนิดขึ้นไปบนภูชี้ฟ้าเพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดของนักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 04.30-09.00 น.ของวันที่ 22-23 พ.ย.,29-30 พ.ย.,5-7 ธ.ค.,10 ธ.ค.,13-14 ธ.ค.,20-21 ธ.ค.,27-28 ธ.ค.,31 ธ.ค.2568-4 ม.ค.2569,10-11 ม.ค.2569 โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากจุดจอดรถ 7 จุดได้แก่ บริเวณลานกางเต็นท์,สามแยกทางขึ้นอุทยานฯ,ลานเวทีกลางหมู่บ้าน,ลานกิจกรรมร้านค้าชุมชน,ลานกางเต็นท์รีสอร์ตกู๊ดวิว,ลานผาผึ้งหรือลาน อบต.,ลานหน้าห้องน้ำบริการประชาชนของกรมทางหลวง.