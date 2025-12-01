Soft Power ไทยสะเทือนแดนมังกร! สื่อจีนยกย่อง ”พระราชินีสุทิดา “ ทรงร่วมวิ่ง 21 กม. ยกเป็นแบบอย่างวินัยและสุขภาพ

สื่อแดนมังกรอย่างสำนักข่าว China.com รายงานชื่นชม “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี” ที่ทรงร่วมลงวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ในงาน ATM Bangkok 2025 โดยยกย่องในพระปรีชาด้านกีฬาและความมีวินัย สื่อจีนระบุว่า การเสด็จร่วมวิ่งครั้งนี้ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์สถาบันฯ ที่เข้าถึงง่าย และส่งเสริม “Soft Power” ด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างชัดเจน
วันนี้ (1 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ "Bangkok I Love You" ที่มีผู้ติดตามกว่า 3 แสนราย ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุว่า สำนักข่าวจีน China.com รายงานข่าวและกล่าวชื่นชม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงร่วมวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025
สำนักข่าวจีน China.com รายงานข่าวเกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงร่วมลงวิ่งในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยสื่อจีนได้ระบุว่า นี่คือภาพเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นพระปรีชาด้านกีฬาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์อย่างเด่นชัด
ในรายงานระบุว่า พระราชินีทรงเสด็จออกสตาร์ทช่วงเช้ามืด พร้อมร่วมวิ่งเคียงข้างนักวิ่งระดับโลก Eliud Kipchoge ท่ามกลางนักวิ่งนานาชาติจำนวนมาก บรรยากาศตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น ประชาชนจำนวนมากร่วมรับเสด็จและส่งกำลังใจตลอดระยะการแข่งขัน
สื่อจีนกล่าวชื่นชมว่า พระองค์ทรงแสดง ความมุ่งมั่น อดทน และวินัยในการดูแลสุขภาพ อันเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนให้ประชาชน โดยมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งพลังบวกให้คนไทยหันมาสนใจการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นข่าวเชิงสังคมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในมิติ “กีฬาและไลฟ์สไตล์เชิงสุขภาพ” สู่สายตาสื่อจีนและผู้ติดตามในต่างแดน
นอกจากนี้ China.com ยังระบุว่า การที่พระราชินีทรงลงวิ่งร่วมกับประชาชนทั่วไป ทำให้เห็นภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ เข้าถึงง่าย ใกล้ชิด และเป็นแบบอย่างที่จับต้องได้ พร้อมกล่าวว่า พระองค์คือแรงผลักดันสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการออกกำลังกายให้เติบโตในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
การเสด็จร่วมงานวิ่งครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจแก่ประชาชนในประเทศ แต่ยังได้รับความสนใจจากสื่อจีนหลายสำนัก สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของไทยในมิติ Soft Power ด้านกีฬาและสุขภาพ กำลังถูกมองเห็นในระดับนานาชาติอย่างชัดเจน“