นางฟ้าของนักวิ่ง ”หมอมิยู“ แชมป์มาราธอนหญิงไทย สละเงินรางวัล 1 แสน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสงขลา

“หมอมิยู“ นักวิ่งหญิงแกร่ง เจ้าของอันดับ 1 Overall Thai Female Marathon ในรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 สร้างปรากฏการณ์แห่งน้ำใจ ประกาศสละเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเงินสมทบทุน รวมเป็น 100,000 บาท เต็มจำนวน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยเหลือและฟื้นฟูพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. หมอมิยู ทันตแพทย์หญิง ชรินญา กาญจนเสวี นักวิ่งหญิง เจ้าของแชมป์ คนไทย ในการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า จะนำเงินรางวัลและเงินสมทบจากผู้สนับสนุน รวมเป็น 100,000 บาท ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เพื่อใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา โดขดจ้าตัวได้รเบุข้อความว่า
“Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025
Overall Thai Female Marathon Rank 1
Chip Time 3:00:24 hrs Pace 4:15
วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนจากป้าหมอที่วิ่งได้นิดหน่อยเป็นป้าหมอที่วิ่งfullได้overallfemaleATM คร้าบบ
รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท
ได้รับสมทบทุนจากsponsor sub3 ตามเวลาGPS และผู้สนับสนุนไม่ออกนามอีก 50,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 100,000บาท บริจาคมอบให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยพี่น้องชาวใต้ค่ะ
วันนี้กราบขอบพระคุณ supporters กิตติมศักดิ์ทุกท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้
คุณพ่อนักไตร Tommy Pothikamjorn
ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน
กราบขอบพระคุณบิบจากพี่ตั้มพี่เบญ หนูเอาเงินไปบริจาคได้แล้วนะคะ
Kobkiat Sangwanich Ben Sangaram
ทีมย้ายบ้าน ทีมสวนสาย2 HYB Team Champion Crew และกองเชียร์ตลอดทั้ง 42km สำหรับทุกๆอย่างจริงๆ
ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ“